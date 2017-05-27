Almanya İncirlik kararını iki hafta sonra verecek

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 27 Mayıs ()- Almanya’nın İncirlik’ten çekilip çekilmeme konusundaki kararını iki hafta sonra verecek. Der Spiegel dergisi, Almanya’nın Türkiye’nin İncirlik konusundaki tavrını değiştirmesi için iki hafta daha bekleyeceğini yazdı. Dün akşam (Cuma) Dışişleri ve Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey diplomatların Alman parlamenterlere brifing verdiğini aktaran Spiegel, önümüzdeki iki hafta süresince Ankara ile yapılacak görüşmelerin sonucuna göre kesin kararın verileceğini öne sürdü.

Dışişleri ve Savunma Bakanlığı ile Başbakanlık çevrelerindeki beklentinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrının değişmeyeceği yönünde olduğunu aktaran Der Spiegel, NATO zirvesi kapsamında bir araya gelen Başbakan Merkel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 dakika civarındaki görüşmede daha çok kendi tezlerini aktardıklarını, çözüm konusunda ilerleme sağlanamadığı bilgisini paylaştı.

İncirlik konusunda Türkiye’nin tavrının değişmesi konusundaki çabayı Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in yapması bekleniyor. Başbakan Angela Merkel’in NATO zirvesi öncesinde çekilme tehdidinde bulunmasına rağmen, Spiegel Almanya’nın NATO ortağı bir ülkeden askerlerini çekmesinin sembolik açıdan önemli olduğunu, bu nedenle İncirlik’ten çekilme konusunun görüşmelerle çözülmek istendiğine dikkat çekti.