Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Almanya İncirlik kararını iki hafta sonra verecek

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 27 Mayıs ()-  Almanya’nın İncirlik’ten çekilip çekilmeme konusundaki kararını iki hafta sonra verecek. Der Spiegel dergisi, Almanya’nın Türkiye’nin İncirlik konusundaki tavrını değiştirmesi için iki hafta...

Almanya İncirlik kararını iki hafta sonra verecek

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 27 Mayıs ()-  Almanya’nın İncirlik’ten çekilip çekilmeme konusundaki kararını iki hafta sonra verecek. Der Spiegel dergisi, Almanya’nın Türkiye’nin İncirlik konusundaki tavrını değiştirmesi için iki hafta daha bekleyeceğini yazdı. Dün akşam (Cuma) Dışişleri ve Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey diplomatların Alman parlamenterlere brifing verdiğini aktaran Spiegel, önümüzdeki iki hafta süresince Ankara ile yapılacak görüşmelerin sonucuna göre kesin kararın verileceğini öne sürdü.

Dışişleri ve Savunma Bakanlığı ile Başbakanlık çevrelerindeki beklentinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrının değişmeyeceği yönünde olduğunu aktaran Der Spiegel, NATO zirvesi kapsamında bir araya gelen Başbakan Merkel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 dakika civarındaki görüşmede daha çok kendi tezlerini aktardıklarını, çözüm konusunda ilerleme sağlanamadığı bilgisini paylaştı.

İncirlik konusunda Türkiye’nin tavrının değişmesi konusundaki çabayı Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in yapması bekleniyor. Başbakan Angela Merkel’in NATO zirvesi öncesinde çekilme tehdidinde bulunmasına rağmen, Spiegel Almanya’nın NATO ortağı bir ülkeden askerlerini çekmesinin sembolik açıdan önemli olduğunu, bu nedenle İncirlik’ten çekilme konusunun görüşmelerle çözülmek istendiğine dikkat çekti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246