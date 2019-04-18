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Almanya FDP'nin yeni genel sekreter adayı Linda Teuteberg 

Muhsin Ceylan, Köln () - Almanya Hür Demokrat Parti’nin (FDP), Nisan sonunda yapacağı kurultayda, parti yönetiminde değişikliğe gideceği bildirildi. Alman medyasında yer alan haberlere göre, FDP Genel Sekreteri Nicola Beer’in partisinin...

Almanya FDP'nin yeni genel sekreter adayı Linda Teuteberg 

Muhsin Ceylan, Köln () - Almanya Hür Demokrat Parti’nin (FDP), Nisan sonunda yapacağı kurultayda, parti yönetiminde değişikliğe gideceği bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, FDP Genel Sekreteri Nicola Beer’in partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Brüksel’e gitmesiyle boşalacak makama, 37 yaşındaki hukukçu Linda Teuteberg’in seçilmesine bir engel olmadığı belirtildi.

Tagesschau24 haber kanalına konuk olan Linda Teuteberg, “Kongrede seçilmem halinde partimizin şimdiye kadarki politikasını ekip arkadaşlarımla birlikte sürdüreceğim. Seçmenin bize verdiği Federal Meclis’teki muhalefet rolümüzü de daha belirgin hale getirmek hedefimiz” diyerek, Büyük Koalisyon Hükümeti’nin doğrularını destekleyip yanlışlarını da eleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

İç politika uzmanı, Doğu eyaletlerinden Brandenburg’dan gelen Linda Teuteberg, yirmi yıldır aktif politikayla uğraşıyor. Partisi FDP’nin Federal Meclis Göç Politikaları Sözcüsü de olan Teuteberg, Almanya’nın kanunlaştırmak istediği sınır dışının kolaylaştırılmasına dair yasa tasarısıyla ilgili olarak, “Tasarı meclise geldiğinde Bakan Seehofer’in tekliflerinin hepsinin anayasal olmadığı görülecektir” ifadelerini kullandı.

2000 yılında FDP partisine üye olan Linda Teuteberg, 2009-2014 yılları arasında Brandeburg Eyalet milletvekilliği yaptı, 2017’deki son genel seçimlerde Federal Milletvekili oldu. Partisi Hür Demokrat Parti’nin merkez karar yönetim kurulunda sekiz yıldır görevde bulunuyor. Berlin doğumlu olan Teuteberg, evli ve bir çocuk annesi. Teuteberg, Fürstenwalde’deki Bernhardinum Katolik lisesinde eğitim görmüş bir Protestan.

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