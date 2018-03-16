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Almanya Eyalet Entegrasyon Bakanları toplandı

Taner Tüzün / Nürnberg, 16 Mart () - Almanya Eyaletler Entegrasyon Bakanları, Nürnberg Grand Otel’de bir araya geldi. Kongreye Bavyera Entegrasyon Bakanı Emilia Müller başkanlık etti. Kongre sonuç bildirisi bugün öğleden sonra yapılacak basın...

Almanya Eyalet Entegrasyon Bakanları toplandı

Taner Tüzün / Nürnberg, 16 Mart () - Almanya Eyaletler Entegrasyon Bakanları, Nürnberg Grand Otel’de bir araya geldi. Kongreye Bavyera Entegrasyon Bakanı Emilia Müller başkanlık etti. Kongre sonuç bildirisi bugün öğleden sonra yapılacak basın toplantısı ile açıklanacak.

İki gün süren ve bugün sona erecek 13’üncü Kongre'de slogan, “Bütünleşme-Yönlendirme Yoluyla Birleşme” oldu. Kongrenin  amacı, Federal hükümetin temsilcileri ile birlikte, başarılı bir entegrasyon ve bununla ilgili zorlukların ön koşulları konusunda tavsiyeler bulunmaktı.

Bugün öğleden sonra sona erecek kongre sonuçları yapılacak bir basın toplantısı ile açıklanacak. 13. Entegrasyon Bakanları Konferansına katılan Bakan, sekreter ve senatörler şöyle:
Bakan Dieter Lauinger (Thuringia), Devlet Sekreteri Christiane Rohleder (Rheinland-Pfalz), Bakan Dr. Joachim Damga (Nordrhein-Westfalen), Bakan Stefanie Drese (Mecklenburg-Vorpommern), Devlet Sekreteri Torsten Geerdts (Schleswig-Holstein), Senatör Dr. Melanie Leonhard (Hamburg), Bakan Manfred Lucha (Baden-Württemberg), Bakan Petra Grimm Benne (Saksonya-Anhalt), Senatör Elke Breitenbach (Berlin), Annette Widmann-Mauz (Entegrasyon Federal Komisyon), Devlet Sekreteri Kai Klose (Hessen) Bakanı Emilia Müller (Bayern - Cumhurbaşkanlığı), Senatör Anja STAHMANN (Bremen), Bakan Monika Bachmann (Saarland), Sekreter devletin Heiger Scholz (Aşağı Saksonya)

(Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:
- Toplantı salonu
- Bakan Müller’in konuşması

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