Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier: Trump’un başkan olmasıyla eski dünya düzeni geride kaldı

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığının önemli bir geçiş süreci olacağını söyledi. Bild am Sonntag gazetesine bir yazı kaleme alan Steinmeier,” Donald Trump’ın seçilmesiyle 20. yüzyılın eski dünyası nihayet bitti” ifadelerini kullandı.

“21. yüzyılda nasıl bir düzenin hakim olacağı, yarının dünyasının nasıl görüneceği tespit edilmiş değil, tamamen açık” diyen Alman Dışişleri Bakanı Steinmeier, dünyanın sıkıntılı günlere hazır olması gerektiğini söyledi. “Her zaman olduğu gibi iktidar değişiklikleri ile yeni liderlik boyunca belirsizlikler, şüpheler ve soru işaretleri vardır” ifadelerini kullanan Steinmeier, “Ama bu defaki yeni küresel bozukluk sürecinde daha fazlası söz konusu, bugün çok daha fazla şey tehlikede” dedi.

Federal hükümetin diyalog arayacağını kaydeden Steinmeier, yeni ABD yönetimine kendi duruşlarını, değerlerini ve beklentilerini anlatacağını dile getirdi.

Steinmeier, Donald Trump’ı seçim kampanyası sürecinde “nefret söylemcisi” olarak nitelendirmişti.