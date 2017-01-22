Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Ortadoğu göndermesi
Erdoğan: Rejim değil sistem değişikliği
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
Türk sporu önemli bir ismini...
İran, Türk ve Rus heyeti Astana öncesi bir araya geldi
İran, Türk ve Rus heyeti...
Taksiye indi bindi ücreti :8 lira 75 kuruş
Taksiye indi bindi ücreti :8...

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier: Trump’un başkan olmasıyla eski dünya düzeni geride kaldı

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığının önemli bir geçiş süreci olacağını söyledi. Bild am Sonntag gazetesine bir yazı kaleme alan Steinmeier,” Donald Trump’ın seçilmesiyle...

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier: Trump’un başkan olmasıyla eski dünya düzeni geride kaldı
Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığının önemli bir geçiş süreci olacağını söyledi. Bild am Sonntag gazetesine bir yazı kaleme alan Steinmeier,” Donald Trump’ın seçilmesiyle 20. yüzyılın eski dünyası nihayet bitti” ifadelerini kullandı.

“21. yüzyılda nasıl bir düzenin hakim olacağı, yarının dünyasının nasıl görüneceği tespit edilmiş değil, tamamen açık” diyen Alman Dışişleri Bakanı Steinmeier, dünyanın sıkıntılı günlere hazır olması gerektiğini söyledi. “Her zaman olduğu gibi iktidar değişiklikleri ile yeni liderlik boyunca belirsizlikler, şüpheler ve soru işaretleri vardır” ifadelerini kullanan Steinmeier, “Ama bu defaki yeni küresel bozukluk sürecinde daha fazlası söz konusu, bugün çok daha fazla şey tehlikede” dedi.

Federal hükümetin diyalog arayacağını kaydeden Steinmeier, yeni ABD yönetimine kendi duruşlarını, değerlerini ve beklentilerini anlatacağını dile getirdi.

Steinmeier, Donald Trump’ı seçim kampanyası sürecinde “nefret söylemcisi” olarak nitelendirmişti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55