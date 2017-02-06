Almanya Dışişleri Bakanı: Rusya ve ABD’nin yakınlaşması, krizlerin çözülmesini sağlar

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Şubat () - Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD ve Rusya’nın yakınlaşmasının uluslararası krizlerin çözülmesini sağlayacağını bildirdi.

Bakan yaptığı açıklamada, “Dünyanın en güçlü iki ülkesinin arasının düzelmesi, Suriye’de ve Ukrayna’daki durumun gelişmesi için iyi olacak. İlerideki anlaşmalara Ukrayna ve Avrupa sayesinde varılmamalı” ifadesini kullandı.

Daha önce Gabriel Washington’da Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence ile bir araya geldi.

Gabriel, “Pence ve Tillerson görüşmeler sırasında birleşmiş Avrupa’yı ve NATO’daki partnerliği desteklediklerini açık bir dille belirttiler” diye konuştu.