Almanya'daki kazada Mehmet Koçbaş yaşamını yitirdi

Levent Gündüz / Kehl, 8 Şubat () - Fransa’ya sınır Almanya’nın Kehl kentinde meydana gelen trafik kazasında, Zonguldak asıllı iki çocuk babası Mehmet Koçbaş (62) yaşamını yitirdi.
Harley Davidson marka motosikletiyle kentin Sundheim köyünde, L- 75 karayolun döner kavşağında bir arabayla çarpışan Mehmet Koçbaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Elim kazada yaşamını yitiren Mehmet Koçbaş kentte yaşayan Türk toplumu ve sevenlerini yasa boğdu. (Fotoğraflı)
Levent Gündüz / Kehl, 8 Şubat () - Fransa’ya sınır Almanya’nın Kehl kentinde meydana gelen trafik kazasında, Zonguldak asıllı iki çocuk babası Mehmet Koçbaş (62) yaşamını yitirdi.