Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı
İfadesi alınıp serbest bırakıldı
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı
Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi
Büyükerşen'e saldıran 2 kişi yakalandı
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de

Almanya'daki disko saldırısının nedeni ortaya çıktı

Almanya’nın güneyinde Konstanz kentinde Pazar sabahı ‘Grey’ isimli diskoya yapılan saldırının terör saldırısı olmadığı kesinleşti. Polis ve savcılık saldırının nedeninin; saldırganın eniştesi olan kulübün işletmecisi ile arasındaki...

Almanya'daki disko saldırısının nedeni ortaya çıktı
Almanya’nın güneyinde Konstanz kentinde Pazar sabahı ‘Grey’ isimli diskoya yapılan saldırının terör saldırısı olmadığı kesinleşti. Polis ve savcılık saldırının nedeninin; saldırganın eniştesi olan kulübün işletmecisi ile arasındaki ailevi problemlerden kaynaklandığını duyurdu.

Saldırıda kapıda görevli Ramazan ismindeki Türk çalışan ile saldırgan hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisi sürüyor.

Konstanz Savcısı Johannes-Georg Roth basın açıklamasında saldırganın Irak vatandaşı olduğunu; Almanya’ya 1991 yılında 8 yaşında mülteci olarak geldiğini açıkladı.
Eyalet İçişleri Bakanlık Müşteşarı Martin Jaeger saldırının dini motifli bir saldırı olmadığını söyledi. 

Saldırganın, 15-20 mermi kullanan M-16 model Amerikan silahlı kuvvetlerinin kullandığı makineli tüfeği saldırganın nereden bulduğu henüz bilinmiyor.

Irak’lı 34 yaşındaki saldırganın önceden uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından sabıkalı olduğu ortaya belirtildi. Saldırganıın diskoya gelip kapıdaki görevli ile tartıştığı, sonra evine gidip makineli tüfeği alarak kapıdaki görevliyi öldürdüğü belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314