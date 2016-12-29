Almanya'da yılbaşı kutlamaları için 133 milyon Euro havaya uçuyor (Yeniden)

Fransa Sınırında Havai Fişek Denetimleri Başladı
Başta Fransa olmak üzere, Avrupa’yı tehdit eden terör ve her yılbaşı gecesi yaşanan kundaklama eylemlerin önüne geçilmesi için Fransa sınır kapılarında yılbaşı patlayıcıların ülkeye girmesini önlemek için tedbirler aldı.
Komşusu Almanya’da bugün satışa çıkan havai fişek ve benzer patlayıcıların Fransa’ya kaçak yollardan girmemesi için sınır noktalarında denetimler bugünden itibaren yeniden yoğunlaştı. Fransız plakalı ve diğer yabancı plakalı araçlar için de uygulama geçerli. Fransa sınırında ele geçirilen havai fişeklere el konulurken, araç sahiplerine yasal işlem başlatılıyor. Yılbaşı patlayıcıların hastane, kreş, okul, ibadet yerleri, huzur evleri, sanayi kuruluşları, benzin istasyonları gibi tehlikeli yangına elverişli yerlerde kullanılması yasak.