Almanya'da yılbaşı kutlamaları için 133 milyon Euro havaya uçuyor

Havai fişek ve benzeri patlayıcıların satışının yasağı Almanya’da bugün başladı. Yılbaşı patlayıcıların satışları 31 aralık Cumartesi gününe kadar devam edecek. Yılbaşı patlayıcılarını bugün satın almak isteyenler erken saatlerde piroteknik patlayıcıları satan mağazalara akın etti. Alman Piroteknik Sanayi Kurumu (VPİ) gökyüzünü rengarenk aydınlatan yılbaşı patlayıcıları için Almanya’da 133 milyon Euro’nun her yılbaşı gecesi havaya uçtuğunu duyurdu. Yılbaşına iki gün kala patlayıcılara olan ilginin azalmadığı izlendi. Piroteknik uzmanları patlayıcıları satın alırken Avrupa’ya uyumlu ‘CE’ ve Federal Malzeme Araştırma Test Enstitüsü ’BAM’ sertifikalı patlayıcıların satın alınmasını tavsiye etti. Patlayıcıların yılbaşı gecesi istenmeyen kazaların önüne geçilmesi için alkolle beraber patlayıcıların kullanılmaması istendi. Fransa Sınırında Havai Fişek Denetimleri Başladı Başta Fransa olmak üzere, Avrupa’yı tehdit eden terör ve her yılbaşı gecesi yaşanan kundaklama eylemlerin önüne geçilmesi için Fransa sınır kapılarında yılbaşı patlayıcıların ülkeye girmesini önlemek için tedbirler aldı. Komşusu Almanya’da bugün satışa çıkan havai fişek ve benzer patlayıcıların Fransa’ya kaçak yollardan girmemesi için sınır noktalarında denetimler bugünden itibaren yeniden yoğunlaştı. Fransız plakalı ve diğer yabancı plakalı araçlar için de uygulama geçerli. Fransa sınırında ele geçirilen havai fişeklere el konulurken, araç sahiplerine yasal işlem başlatılıyor. Yılbaşı patlayıcıların hastane, kreş, okul, ibadet yerleri, huzur evleri, sanayi kuruluşları, benzin istasyonları gibi tehlikeli yangına elverişli yerlerde kullanılması yasak.