Almanya'da yılbaşı için güvenlik önlemleri arttırldı

Federal Almanya İçişleri Bakanlığı yılbaşı gecesinde asayişi sağlamak için Almanya genelinde görevli polis sayısının arttırıldığını duyurdu. Geçtiğimiz yıl başta Köln olmak üzere bir çok kentte yaşanan taciz olayları ve şiddetin önüne geçilmesi için büyük kentlerde meydanlarda yapılması düşünülen yılbaşı eğlenceleri için polis sayısı artırıldı. İçişleri Bakanlığı artırılan polis sayısı hakkında bilgi vermedi. Polis sayısın artmasıyla beraber, meydanlara ve kritik noktalara yeni mobesa kameraları yerleştirildi. Eyalet İçişleri Bakanlıkları güvenliğin sağlanması için önlemler aldığını, polis ve sivil güvenlik görevlilerin kent merkezlerinde yeni yılın ilk saatlerine kadar devriye dolaşacağı öğrenildi. En son Berlin’de yaşanan terör saldırısı yılbaşı öncesi ülkeyi tekrar alarma geçirdi. Almanya’nın güney batısı Baden Würtemberg eyaletin Freiburg kentinde yaşanan iki cinayetin ardından takviye polis sayısı yükseltildi. Freiburg kentinde yılbaşı gecesi tramvay seferleri iptal edildi. Almanya’ya sınır olan kara yollarında trafik ve güvenlik denetimleri artırıldı. Komşusu Fransa’da yılbaşı gecesi için polis ve askeri birliklerin sayısını yükseltti. Büyük kent merkezlerinde meydanlar, gar, havaalanı, kamu binaları, özellikle her yılbaşı kundaklama eylemlerine sahne olan semtlerde güvenlik önlemleri hat safhada.