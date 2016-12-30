Almanya'da yılbaşı gecesi için havai fişek uyarısı

Hakan AYTAŞ/KÖLN, 30 Aralık () - Almanya'da her yılbaşı gecesi öncesinde olduğu gibi yine polis ve uzmanlar havai fişekler konusunda uyarılarda bulundular. Uyarılarda her yılbaşında havai fişeklerin ve patlayıcı maddelerin yanlış kullanımından ötürü yangınların çıktığı, yaralananların hatta yaşamını yitirenlerin olduğu hatırlatıldı. Almanya'da yılbaşına iki gün kala satışa çıkan havai fişekler ve patlayıcıların kullanımına 31 Aralık günü saat 15.00'den 1 Ocak günü saat 05.00'e kadar izin veriliyor. Bunların kullanım koşullarına uymayanları ise ağır para cezaları verilebiliyor. İnsanların üzerine atmayın Mettmann kenti polisi, havai fişekler ve patlayıcılarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususları hatırlatan bir açıklama yaptı. Buna göre, Federal Malzeme Araştırma ve Test Enstitüsü BAM'ın testinden geçmiş havai fişek ve patlayıcıların kullanılması tavsiye ediliyor. Patlayıcı madde sınıfında değerlendirilen havai fişekleri 18 yaşından küçükler kullanamaz. Bunlar binalar, araçlar, ağaçlar, insanlar ve hayvanlardan uzak, açık bir alanda ateşlenebilir. Ateşlenmiş piroteknik malzemeler insanlar ve hayvanların üzerine atılmamalı. Bu tür malzemeleri kiliseler, hastaneler, çocuk yurtları, yaşlı bakım evleri, benzin istasyonları ile gaz ve yanıcı madde depolarının yakınlarında kullanmak yasak. Kapı ve pencerelerinizi kapatın Raketleri evinizin balkonundan ve otomobilinizden ateşlemeyin. Fitili ateşledikten sonra güvenli bir mesafeye gidin. İlk seferde ateşlenmeyen raketleri tekrardan ateşlemeye çalışmayan. Hiçbir patlayıcıyı ve havai fişeği cebinizde taşmayın. Yılbaşı gecesi üzerinize kolay tutuşabilen elbiseler giymeyin. Polis ayrıca yılbaşı gecesi balkon ve teraslarda kolay tutuşan malzemelerin bırakılmaması, kapı ve pencereleri kapalı tutulması konusunda da uyarıda bulundu. Yılbaşında acil durumlarda ise 112 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Görüntü dökümü: ------------ -Geçtiğimiz yılbaşından havai fişek görüntüleri