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Almanya'da yayınlanan çıplak flört programı reyting rekoruna koşuyor

Alman televizyon kanalı RTL2'de geçtiğimiz hafta yayına başlayan ilk çıplak flört programı "Nacked Attraction Dating" 1,4 milyon kişiyi ekrana çekmişti. İkincisi 15 mayıs Pazartesi akşamı saat 22.15’de başlayacak olan programın reyting...

Almanya'da yayınlanan çıplak flört programı reyting rekoruna koşuyor
Alman televizyon kanalı RTL2'de geçtiğimiz hafta yayına başlayan ilk çıplak flört programı "Nacked Attraction Dating" 1,4 milyon kişiyi ekrana çekmişti. İkincisi 15 mayıs Pazartesi akşamı saat 22.15’de başlayacak olan programın reyting rekoru kırması bekleniyor. Bir haftadır Alman basının gündemine oturan programda erkek, kadın adayların tamamen çıplak ekrana gelmesiyle vücutların ayrıntılı sergilenmesi izleyenleri adeta şok etmişti. Yarışmaya geçtiğimiz hafta Türk aday Sibel de katılmiştı. Pazartesi akşamı yine başka bir Türk adayın yarışıp, yarışmayacağı merak ediliyor. Flört programın ikinci bölümünde reyting sayısın 2 milyonu geçmesi tahmin ediliyor.

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