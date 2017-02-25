Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beyaz Saray’da Sansür Uygulaması
Beyaz Saray’da basına Sansür Uygulaması
2017 hac kuraları çekildi
Hac kuraları çekildi, sonuçları öğrenmek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdam mesajı
Cumhurbaşkanı'ndan bir referandum mesajı daha
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali Aligül'le ilgili karar verildi
Dün serbest bırakılmıştı, kundakçı, tutuklandı

Almanya'da Türk kadın Leyla Şahin kayıp

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletinin Pforzheim kentinde yaşayan 39 yaşındaki Leyla Şahin'den 15 Şubat Çarşamba gününden beri haber alınamıyor. Leyla Şahin'in, rahatsızlığı nedeniyle ilaçlarını alması gerektiğini belirten...

Almanya'da Türk kadın Leyla Şahin kayıp
Almanya'nın Baden Württemberg eyaletinin Pforzheim kentinde yaşayan 39 yaşındaki Leyla Şahin'den 15 Şubat Çarşamba gününden beri haber alınamıyor. Leyla Şahin'in, rahatsızlığı nedeniyle ilaçlarını alması gerektiğini belirten Pforzheim polisi, genç kadının bu yüzden zor durumda olabileceğini bildirdi. Polisin açıklamasında Şahin'in iyi Türkçe konuştuğu ama çok az Almanca bildiği bilgisi de yer aldı. Başörtüsü takan Leyla Şahin, 165 cm. boyunda ve esmer. Leyla Şahin'i görenlerin, 0721 939-5555 veya 0721/6661111 numaralı telefondan Pforzheim polisine bilgi verebileceği belirtildi.. Bu arada Leyla Şahin’nin tanıdıkları da facebook üzerinden bir iletişim sayfası açarak, olayı duyurmaya çalışıyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.