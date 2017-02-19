Almanya'da referandum tartışması

Taner Tüzün – Nürnberg, 19 Şubat ( ) - CHP’li Tekin Bingöl’ün Nürnberg DİTİB‘e bağlı Eyüp Sultan Camii Lokalinde planlanan toplantısı ve konuşması oluşan gerginlik nedeniyle engellendi. 2 Dönem Bayburt Milletvekili adayı gösterilen Murat Bülbül, Kuzey Bavyera CHP Birlik yönetimini basiretsizlikle suçlayarak "CHP’nin prestiji sarsıldı" dedi CHP Kuzey Bavyera Birliği Başkanı Yaşar Yuvanç’ın davetlisi olarak Nürnberg’e gelen parti örgütü, örgüt yönetimleri ve yurt dışı örgütlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’ün, Nürnberg DİTİB’e bağılı Eyüp Sultan Camii, lokalinde yapacağı toplantı, karşıt görüşlü iki kişinin yüksek sesle münakaşa etmesi, oluşan gerginlik ve sosyal medya üzerinden yapılan itirazlar neticesi, toplantının yapılamayacağı, Ditib Nürnberg Başkanı Hasan Aslan tarafından Tekin Bingöl ve Kuzey Bavyera CHP Birlik Başkanı Yaşar Yuvanç ’a bildirildi. Partililerde buna tepki gösterdi. Uzun süren ikili görüşmeler sonunda iptal kararı değişmeyince Tekin Bingöl ancak, ayaküstü bir konuşma yapabildi. Tekin şöyle konuştu: VATANDAŞLARIMIZIN SORUNLARI SİYASİ PARTİLERİN ORTAK SORUNUDUR Birkaç günlüğüne seyahatimiz söz konusu oldu . Arkadaşlarımızla birlikte farklı bölgelerde kendi örgütlerimizle toplantılar gerçekleştiriyoruz. Avrupa’da ki örgütlenme çalışmalarımız son iki yılda gerçekleşti. Federal Almanya’da yoğun bir şekilde örgütleniyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çok büyük sorunları var. Hala çözülmeyen sorunlar var. Ne gibi sorunlar olduğunu tespit edip çalışmalar yapıyoruz. Diğer partilerle görüşüp, sorunlar üzerinde çalışıyoruz. Eğitim, gümrük, yurtdışı seyahatler gibi sorunlar var. Sorunlar Ortak sorunumuzdur. CAMİLERE SİYASET GİRMEMELİ Tekin Bingöl, DİTİB Nürnberg Konferans salonunda ayak üstü yaptığı konuşmada Camilere siyaset girmemesi gerektiğini belirterek ,sözlerini şöyle sürdürdü: Camilerde Allah ile kul arasında bütün perdeleri kaldıracağız .Manevi hazzını yaşayacağız. Ayrımcı anlayışlar kaldırılmalıdır. CHP DERNEK BİNASINDA BASIN TOPLANTISI YAPTI Tekin Bingöl, DİTİB Nürnberg derneğinde yaptığı ayak üstü kısa konuşmasının ardından CHP Kuzey Bavyera Birliği Lokalinde partililerinde hazır bulunduğu bir ortamda bir basın toplantısı düzenledi.16 Nisan’da yapılacak halk oylamasına değinen Tekin Bingöl, burada yaptığı konuşmada ise şunları söyledi: TÜRK BAYRAĞI KULLANACAĞIZ “ Yurt içinde ve dışında CHP olarak adımızı ve amblemlimizi kullanmadan, bu meselenin bir Türkiye meselesi olduğundan hareketle, bir kampanya yürüteceğiz. Asla parti bayrağı ve rozeti taşımadan ,bahsettiğim Türkiye’nin sorunu olan bu referandumda sadece Türk bayrağını kullanacağız. Birebir vatandaşlarımıza gidip ,bu anayasa değişikliğinin içerisinde neler olduğunu her fırsatta anlatacağız Rejim değişikliği olduğunu ifade edeceğiz. Hükümet yetkilileri, bu rejim değişikliği değildir, hükümet değişikliğidir şeklinde ifade etmiş olsalar dahi, Anayasa komisyonu çalışmalarından itibaren her fırsatta rejim değişikliği olduğunu bütün bilimsel kanıtları ile saptadık. SAKİN OLALIM PROVOKASYONA GELMEYELİM Kampanya süresince sakin olunması çağrış yapan Tekin Bingöl, konuyu sadece vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz diye konuşarak, Hazırladıkları pusulada yazıl ı18 maddeyi okudu. Çok ciddi sorunlar olduğunu dile getiren Bingöl, Türkiye’de ekonomik sorunlar olduğunu söyledi. Tekin Bingöl, hayırda, hayır vardır dedi. DİTİB TOPLANTISI PREJTİMİZİ BOZDU CHP ‘nin ayrı bir kuruluşu olan Nürnberg Halk Platformundan ,2 dönem Bayburt CHP adayı olan ve aynı zamanda Zirndorf 3.Belediye başkanı Murat Bülbül, CHP Nürnberg Birliğine yüklenerek, DİTİB ‘te yapılmak istenin toplantının fiyasko ile sonuçlandığını, bununda partiye zarar verdiğini söyledi .Bülbül,26 Şubat’ta Nürnberg’de yapılacak birleşme seçimine katılmayacaklarını, zira bu seçimin tek taraflı olduğunu iddia etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Nürnberg Ditib Derneğinde taraflar hararetli bir toplantı yaptı. Ditib Başkanı Hasan Aslan ( sakallı) gelen tepkiler üzerine toplantının sakıncalı olduğunu söyledi Tekin Bingöl ayaküstü konuştu DERNEK TE BASIN TOPLANTISI Toplantıda Tekin Bingöl konuyor