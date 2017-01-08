Almanya'da öldürülen Türk işadamı son yolculuğuna uğurlanacak

Mümin KARACA - MANNHEİM () - MANNHEİM, tanınmış ve sevilen işadamlarından İsmail Torun’un kaçırılarak öldürülmesinin şoku yaşanıyor. Öldürülen İsmail Torun için Ludwigshafen DİTİB Mevlana Camii’nde taziye düzenlendi. Merhumun ailesi, yakınları, dostlarının hazır bulunduğu taziyeye yüzlerce kişi katıldı. Bölgedeki camilerde görev yapan din görevlileri Kuran-ı Kerim hatimi yaparak, Torun için dualar okudu. BAŞKONSOLOS AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ Türkiye Cumhuriyeti Mainz Başkonsolosu Arif Eser Torun da Ludwigshafen DİTİB Mevlana Camii’ne gelerek aileye başsağlığı dileklerinde bulundu. Başkonsolos Torun, olayın takipçisi olduklarını, fail ya da faillerin bulunulması için emniyet yetkilileriyle sürekli temas halinde olduklarını söyledi. Olayla ilgili polisin bir açıklama yapacağı kaydedildi. CENAZE NAMAZI BUGÜN Bu arada merhum İsmail Torun’un cenaze namazı 08 Ocak Pazar günü saat 12.30'da Ludwigshafen DİTİB Mevlana Camii’nde kılınacak. Daha sonra Torun'un cenazesi toprağa verilmek üzere Frankfurt'tan THY Samsun'a gönderilecek.