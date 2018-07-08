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Almanya'da lösemili çocuk ve ailelerine moral günü

Temel Elcivan / Oberhausen, 8 Temmuz () - Almanya'nın Oberhausen kentinde 2001 yılından beri kanserli çocuklar ve ailelerine yönelik faaliyetler bulunan Umut Yolu Derneği, lösemi hastası çocuklar ve aileleri için bir  moral günü düzenledi. Umut...

Almanya'da lösemili çocuk ve ailelerine moral günü

Temel Elcivan / Oberhausen, 8 Temmuz () - Almanya'nın Oberhausen kentinde 2001 yılından beri kanserli çocuklar ve ailelerine yönelik faaliyetler bulunan Umut Yolu Derneği, lösemi hastası çocuklar ve aileleri için bir  moral günü düzenledi.
Umut Yolu Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen yaz şenliği, derneğin bahçesinde gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Özlem Daudov'un yaptığı şenlikte, kanser hastası çocuklar ve aileleri, hastaneden ortamından uzak bir gün yaşadı.
Ayrıca Umut Yolu Derneği'ne üye olan vatandaşlar da, aileleriyle şenliğe katıldı. Bahçeye kurulan çeşitli oyun alanlarında çocuklar doyasıya eğlenirken, bazı çocuklarda yüzlerini boyatarak neşelendiler. Etkinlik için özel olarak gelen motor grupları hem gösteri yaparak, hemde motorların üzerine bindirerek çocukları sevindirdiler.
Oberhausen Belediye Başkanı Elia Albercht Mainz ve şehir idaresinden temsilcilerin katıldığı etkinlikte bir konuşma yapan Umut Yolu Derneği Başkanı Aynur Çelikdöven, "Geleneksel olarak düzenlediğimiz yaz eğlencesiyle, tedavi gereği sürekli hastane ortamında kalmak zorunda olan hasta çocuklar ve ailelerine, bir günde olsa moral vermek istedik. Hasta çocukları, her on dört günde bir hastanede ziyaret edip durumlarını takip ediyoruz. Derneğimize ve bu tür etkinliklerimize destek olan üyelerimize ve sponsorlarımıza, hasta çocuklar adına teşekkür ederim“ dedi.
Bir selamlama konuşması yapan Oberhausen Belediye Başkanı Elia Albercht Mainz da, faaliyetlerinden dolayı Umut Yolu Derneği'ne teşekkür etti.
Umut Yolu Derneği yönetim kurulu tarafından, derneğin on beş ve on yıllığı doldurmuş üyelere, birer teşekkür belgesi verildi.
Etkinliğe destek olan sponsorlara da birer teşekkür belgesi taktim edilirken, Essen şehrinde bulunan Türk şirketi BEY GmbH'a adına belgeyi Hasibe Sayın, Başkan Aynur Çelikdöven'in elinden aldı.
Etkinlik daha sonra Filiz Özer Kara yönetimindeki Mavi Melekler Grubu'nun halk oyunları gösterisi ile devam etti.
Etkinlikte ayrıca Umut Yolu Derneği yönetim kurulu üyeleri, derneği 2001 yılında kuran Aynur Çelikdöven ve eşi Sefai  Çelikdöven'e bir çiçekle teşekkür ettiler. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü
-çocukların doyasıya eğlenmesinden görüntüler
-Umut Yolu Derneği Başkanı Aynur Çelikdöven konuşma yaparken
-Üyelere ve sponsorlara teşekkür belgesi verilirken
-Derneğin kurucusu ve Başkanı Aynur Çelikdöven ve eşi Sefai  Çelikdöven'e teşekkür edilirken

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