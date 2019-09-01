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Almanya'da konserde dev ekran ziyaretçilerin üstüne düştü: 30 yaralı
Almanya’da bir rap müzik konserinde şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle sahnede bulunan dev led ekran, ziyaretçilerin üstüne düştü. Meydana gelen kazada, 30 kişi yaralandı. Kaza, Almanya’nın Essen kentinde Rapper Casper ve Marteria’nın...
DIŞ HABERLER 01.09.2019, 15:16
Almanya’da bir rap müzik konserinde şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle sahnede bulunan dev led ekran, ziyaretçilerin üstüne düştü. Meydana gelen kazada, 30 kişi yaralandı.
Kaza, Almanya’nın Essen kentinde Rapper Casper ve Marteria’nın rap müzik konserinde meydana geldi. Aşırı yağış ve sert rüzgarlar sebebiyle, sahnedeki dev led ekran, izleyenlerin üzerine düştü.
Yetkililer, ziyaretçiler arasından 30 kişinin yaralandığı duyururken; kaza sonrası konser iptal edildi.
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