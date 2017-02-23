Almanya'da karnaval heyecanı dorukta

Hakan Aytaş / Köln, 23 Şubat () - Almanya'da “beşinci mevsim” olarak adlandırılan karnavalın, Weiberfastnacht-Kadınlar Karnavalı gününde eğlence doruğa çıktı.

Ren Nehri'nin geçtiği Köln, Bonn, Düsseldorf ve Mainz gibi kentlerde kutlanan karnavala rengarenk kostümleriyle katılanlar hareketli karnaval şarkıları eşliğinde dans ettiler. Meteoroloji Dairesi'nin sağanak yağmur ve fırtına uyarılarına rağmen çoğunluğu kadın binlerce kişi meydanları doldurdu. Köln'de eğlencenin merkezi her zamanki gibi Altstadt ve Heumarkt Meydanlarıydı. Köln polisi bu yıl da cinsel taciz ve hırsızlık olaylarına karşı yoğun önlem aldı.

Almanya'da karnaval, Kasım ayının 11. günü saat 11.11'de başlıyor. Dönem dönem yapılan kutlamalarla da Şubat ayının sonuna kadar devam ediyor. Karnavalda konvoylardan tonlarca şeker ve çikolatanın atıldığı Rosenmontag (Gül Pazartesi) adlı kutlamaları ise özellikle çocuklar heyecanla bekliyorlar. Bu yıl Rosenmontag kutlamaları 27 Şubat Pazartesi günü yapılacak. Rosenmontag'daki karnaval konvoyundan politikacıların dev maketleriyle güncel politik mesajlar da veriliyor.



Görüntü dökümü:

-Şarkı söyleyip dans eden karnavalcılardan görüntüler