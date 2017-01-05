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Almanya'da havalar daha da soğuyacak

Hakan AYTAŞ/KÖLN, 5 Ocak () - Almanya'da önümüzdeki günlerde bir çok bölgede daha yoğun kar yağışı ve fırtına beklenirken hava sıcaklıkların düşeceği bildirildi. Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre, özellikle ülkenin doğusu...

Almanya'da havalar daha da soğuyacak

Hakan AYTAŞ/KÖLN, 5 Ocak () - Almanya'da önümüzdeki günlerde bir çok bölgede daha yoğun kar yağışı ve fırtına beklenirken hava sıcaklıkların düşeceği bildirildi. Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre, özellikle ülkenin doğusu ve güneyinde yoğun kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor. Cuma günü Almanya genelinde orta derecede don görülürken sıcaklıkların -7 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Dağlık alanlarda sıcaklıklar -20 dereceye kadar düşecek. Münih -20 dereceyi görecek Cuma günü günün en düşük sıcaklığının Münih -14, Berlin -7, Stuttgart -15, Frankfurt -8, Bremen -6, Hamburg -6 ve Köln'de -4 derece olacağı bildirildi. Cumartesi günü sabah saatlerinde ise Almanya'nın güneyindeki Alp dağları eteklerinde sıcaklıklar -26 dereceye düşerken Münih kentinde -20 dereceyi görecek. Almanya'da hafta ortasından bu yana Kuzey Denizi ve Baltık Denizi kıyılarında fırtına etkili olurken, Bavyera eyaletinde yoğun kar yağışı ve rüzgar görülüyor. Uzmanlar son günlerde yollardaki kar ve buzlanma nedeniyle artan trafik kazalarına dikkati çekerken sürücülere önümüzdeki günler için de dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyorlar.

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