Almanya'da farklı inançlardan insanlar camileri ziyaret etti

Almanya’da 'Açık Kapı Günü' etkinlikleri kapsamında, farklı inanç gruplarından binlerce insan camileri ziyaret etti ve görevlilerden İslam dini, ibadetler ve camilere ilişkin bilgiler aldı.

Doğu ve Batı Almanya'nın birleşme günü olan 3 Ekim'de düzenlenen etkinliğin bu yılki sloganı, 'Vatanı vatan yapan insanlardır' oldu. Etkinlikler, Almanya Müslümanları Koordinasyon Kurulunca (KRM), başkent Berlin başta olmak üzere Köln, Frankfurt, Dortmund ve Düsseldorf şehirlerinde düzenlendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Köln Merkez Camisi'ni, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce kişi ziyaret etti. DİTİB camisinde görevli öğrenciler, ziyaretçileri cami girişlerinde karşıladı ve İslam'ı tanıtan el ilanı ve broşürler dağıttı.

Ziyaretçilere, İslam dini tanıtılarak, Türk mutfağından çeşitli ikramlar sunuldu. Ayrıca, Köln Diyanet Merkez Camisi’ne gelenler, İslami motiflerinden oluşan sergileri de görme imkânı buldu. Öte yandan ziyaretçilere, Almanca olarak verilen seminerlerde, İslam dini, camiler, hutbelere dair de bilgiler verilerek, namazın içeriği ve nasıl kılındığı da anlatıldı.

DİTİB Köln Merkez Cami İmamı Naci Şengün, 'ya yaptığı açıklamada, "Bugün, 'Açık Kapı Günü' olarak nitelendirilen bir gün. Hem yerli hem de yabancı misafirlerimizi kabul ediyoruz ve onlarla camimizi, kültürümüzü, damak tatlarımızı paylaşıyoruz. Farklı inançlardan insanlar camimize geliyorlar. Biz onları tanıma fırsatı yakalıyoruz, onlar da bizi. Birlik ve beraberlik içerisinde bir toplumda nasıl yaşanır, inançlara nasıl saygıyla yaklaşılır, bunu görüyoruz. Bizim Açık Kapı Günü yapmamızın sebebi, insanların önyargılarının ortadan kalması ve bizi bizden tanımaları esası üzerine kurmamızdır" dedi.

mikrofonuna konuşan bazı ziyaretçiler, caminin çok aydınlık, etkileyici ve insanı kendine çeken bir yapısının olduğunu, sıcak ve samimi bir ortamın kurulduğunu belirtirken, bazıları ise daha önce de ziyaret ettiklerini belirtti.