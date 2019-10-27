Almanya'da, 'eğitime katkı' gecesi

ALMANYA'nın Gelsenkirchen kentinde, Türk Alman Yardım Sevenler Derneği (TAYSD) tarafından geleneksel hale getirilen 'Eğitime Katkı Gecesi'nin 14'üncüsü düzenledi. Gecenin sunuculuğunu ise ünlü sanatçı Asena yaptı.Gelsenkirchen kentindeki bir düğün salonunda yapılan 'Eğitime Katkı Gecesi’nin sunuculuğunu ünlü sanatçı Asena yaparken, yardımsever vatandaşlar da etkinliğe katılarak destek verdi. Tanınmış ses sanatçıların da sahne aldığı yardım gecesine, Türkiye Cumhuriyeti Münster Başkonsolosu Ahmet Faik Davaz, Gelsenkirchen Belediyesi Sosyal Daireden Luidger Wolterhoff, SPD Milletvekili Heike Gebhard, SPD Göç ve Çeşitlilik Çalışma Grubu Başkanı Nezahat Kılınç ve çok sayıda dernek temsilcisi katıldı. Yapılan konuşmalarda eğitimin öneminin altı çizildi.'SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ'Türkiye Cumhuriyeti Münster Başkonsolosu Ahmet Faik Davaz, "Eğitime katkıları olan Alman Yardım Sevenler Derneği'nin gecesinde bulunmaktan dolayı mutlu oldum. Türkiye'deki birçok öğrenciye burs veren, eğitim alanına maddi yardımlarda bulunan bir dernek. Başkonsolosluk olarak bizler, sizlerin bu tür faaliyetlerinden dolayı gurur duyuyoruz. 60 yıl önce gelip Almanya'da dernekler kurmuş, iş yerleri açmış çok sayıda insanımızla gurur duyuyoruz. Anavatanınız Türkiye'ye yönelik yardım faaliyetlerinde bulunuyorsunuz, hiçbir zaman Anavatanla bağlarınızı koparmıyorsunuz. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oluyorsunuz, bu yönünüzü her zaman takdir ediyorum ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri ve Türkiye Cumhuriyeti'ni en iyi şekilde temsil etmeye, sizlere en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğim. Böylesine anlamlı gece için Alman Yardım Sevenler Derneği'nin Başkanı Necmiye Öztürk ve arkadaşlarını kutluyorum" dedi.KATKISI OLANLARA TEŞEKKÜR ETTİTürk Alman Yardım Sevenler Derneği (TAYSD) Başkanı Necmiye Öztürk ise "Tüm yardımsever anneler adına buradayız. Amacımız eğitime destek olmak, yardıma muhtaç öğrencilere destek vermek. Türkiye'de farklı okullarda 15'e yakın öğrenciye burs veriyoruz. Bu gecenin de geliri öğrencilere gidecek. İstanbul'da tıp okuyan ve hastalıktan dolayı anne ve babasını kaybettikten sonra doktor olmak için okuyan bir kız öğrencisine özellikle destek olmak istiyoruz. Derneğimize ve gecemize katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.SEVİLEN SANATÇILAR SAHNE ALDIGecede, Türk Halk müziğinin sevilen sesi Nahide Saygın Akkal ve Semiha Yankı sevilen parçalarını davetliler için seslendirdi. Türkiye'nin Elmas çocuğu olarak tanınan Ersin Faikzade de sahne alarak davetlileri coşturdu. Ersin Faikzade, 10. Yıl Marşı'nı okumasıyla da büyük alkış aldı. Gecenin son sanatçısı olarak Semiha Yankı da sahne aldı.Bartın yöresi tel kırma işlemesi ile hazırlanan Türk bayrağı, Türkiye haritası ve gecenin sunumu yapan Asena'nın son sahnesinde giydiği elbise ise açık artırma ile satışa sunularak derneğe gelir elde edildi. Gecede, ayrıca tanıtımları ile derneğe katkı sunan basın mensuplarına, birer teşekkür plaketi verildi.