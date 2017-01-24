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Almanya'da bir grup ülkücüden yeni anayasa'ya hayır

Temel Elcivan / Duisburg, 24 Ocak () - Almanya'nın Duisburg şehrinde pazar günü bir araya gelen ve kendilerini Avrupa Ülkücüleri Dayanışma Komitesi olarak tanıtan bir grup ülkücü, yeni anayasa için referandum'da hayır deme kararı aldıklarını...

Almanya'da bir grup ülkücüden yeni anayasa'ya hayır

Temel Elcivan / Duisburg, 24 Ocak () - Almanya'nın Duisburg şehrinde pazar günü bir araya gelen ve kendilerini Avrupa Ülkücüleri Dayanışma Komitesi olarak tanıtan bir grup ülkücü, yeni anayasa için referandum'da hayır deme kararı aldıklarını açıkladılar.

Yapılan toplantıyla ilgili basın mensuplarına gönderilen bildiriye göre, Avrupa Ülkücüleri Dayanışma Komitesi adı altında yapılan toplantıya, aralarında Almanya Türk Federasyon eski Genel Başkanı Mehmet Erdoğan, başkan yardımcılığı yapmış Selçuk Han ve Mehmet Emin Kaya, Belçika Türk Federasyon eski Başkanı Kenan Dağgün, Hollanda Türk Federasyon eski Başkanı Hikmet Yıldızeli, NRW 3. Bölge eski Başkanı Nazmi Işık, Velbert Teşkilat Kurucu Başkanı Yüksel Dükan ve Duisburg Merkez Ülkü ocağı Başkanı Eren Yakışır gibi yirmiyi aşkın eski ve hala teşkilat başkanlığı yapan ülkücü katıldı.

Açıklamada, Avrupa Ülkücüleri Dayanışma Komitesi olarak toplantı yapan ülkücülerin, sadece temsil ettikleri teşkilatları değil, Avrupa'da yaşayan bütün Türkleri yeni anayasa Referandumu'na hayır demeye çağırmak için, bir araya geldikleri ifade edildi.

Avrupa Ülkücüleri Dayanışma Komitesi, gelecek günlerde benzer toplantıları düzenleyeceklerini ve katılmak isteyenler içinde bir sekreterliğin oluşturulduğu da ayrıca açıklandı.

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