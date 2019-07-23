Almanya'da bir camiye daha bomba ihbarı...

İSKENDER GÜNGÖR, KÖLN () – Almanya'nın Villingen-Schwenningen kentinde Selahaddin-i Eyyubi Ditib Camisi'ne bomba ihbarı yapıldı. Polisin yaptığı inceleme sonucu ihbarın asılsız çıktığı belirtildi.

Villingen-Schwenningen kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Selahaddin-i Eyyubi Ditib Camisi'ne saat 15.45’te bomba ihbarı yapıldı. ‘Combat 18’ adlı Neo-Nazi terör örgütü imzasıyla gönderilen elektronik postada şu ifadelere yer verildi: “İçinde 2 kg patlayıcı bulunan siyah spor çantasını camiinin ana giriş kapısına yakın yerleştireceğiz. Biz uzaktan kumandayla tüm camiyi ve içindeki insanları havaya uçuracağız. Bu maili aldıktan sonra camide bulunan insanları ve hayatlarını kurtarmak için yeterince zamanınız olacak. Bu ülkede vatanseverliği bozmanın ne olduğunu göreceksiniz.”

Polisin güvenlik şeridi ile cami etrafını kordona aldığı incelemeler sonunda, bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtildi.

Almanya'da 9 Temmuz 2019 Salı günü Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Merkezinin bulunduğu Köln santral camiyle başlayan bomba ihbarları, Karsruhe Ditib cami, München- Passing Hacı Bayram Ditib cami, München -Freimann Arab cami, İserlohn Ditib Merkez cami, Mainz Ditib Merkez cami, Duisburg Ditib Merkez Camii, Manheim Yunus Emre Ditib cami, bugün de Villingen- Schwenningen Ditib camileri ile devam etti. Polisin camileri güvenlik çemberine alıp, geniş çaplı araştırmaları neticesinde hiç birinde bomba izine rastlanmadı.

Almanya'da 9 - 23 Temmuz tarihleri arasında camilere 9 bomba ihbarı yapıldı. Son 2 haftada 13 camiye saldırı düzenlendi.