Almanya'da Bakan Zeybekçi'ye salon verilmedi

Almanya'nın Köln kentinde, 5 Mart Pazar günü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin katılacağı bildirilen toplantı için salon verilmedi. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD, Porz Semti'nde belediyeye ait salonda saat 18.30'da Bakan Zeybekçi'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatacağı bir toplantının yapılacağını duyurmuştu. Ancak Porz Belediyesi, söz konusu etkinlik için salonun verilmediğini bildirdi. Porz Belediye Başkanı Henk van Benthem (CDU), Bakan Nihat Zeybekçi'nin katılacağı toplantı için salon verilmediğini doğrularken nedenini açıklamadı. Van Benthem kısa açıklamasında sadece, “Bir çalışanımız salonda kimin konuşmacı olduğunu öğrendikten sonra Vatandaşlık Dairesi Müdürü'nü bilgilendirdi” dedi.