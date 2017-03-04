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Almanya'da Bakan Zeybekçi için üçüncü kez salon bulundu

Hakan Aytaş / Köln, 4 Mart () - Almanya'da Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini” anlatacağı toplantı için 3. kez salon bulundu. Zeybekçi, 5 Mart Pazar günü saat 18.30'da Köln kent merkezindeki...

Almanya'da Bakan Zeybekçi için üçüncü kez salon bulundu

Hakan Aytaş / Köln, 4 Mart () - Almanya'da Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini” anlatacağı toplantı için 3. kez salon bulundu.

Zeybekçi, 5 Mart Pazar günü saat 18.30'da Köln kent merkezindeki Senats Saal adlı salonda Türk seçmenlere hitap ederek 16 Nisan'daki referandum için destek isteyecek. Daha önce, Köln yakınlarındaki Porz Belediye Salonu'nda yapılacak toplantı Porz Belediyesi tarafından iptal edilmişti. Bunun üzerine Köln yakınlarındaki Frechen kentinde kiralanan Golden Palast adlı salondaki toplantı da mülk sahibinin girişimi üzerine yine iptal edilmişti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Pazar günü seçmenlerle buluşmadan önce Leverkusen kentinde, Denizlili Sanatçı Özay Gönlüm'ün anılacağı bir başka etkinliğe daha katılacak. Avrupa Denizlililer Derneği, yazılı bir açıklama yaparak Leverkusen'deki etkinliğin siyasi değil kültürel amaçlı olduğuna dikkati çekmişti.

Leverkusen Şehir İdaresi dün, etkinliğin organize eden Avrupa Denizlililer Derneği'ni yazılı şekilde uyardı. Şehir İdaresi'nin mektubunda salonun politik değil, müzikli ve danslı bir anma etkinliği için kiralandığı belirtildi. Öte yandan etkinlikte doğabilecek her türlü olumsuzluğun sorumluluğunun organizatörlere ait olduğu bildirildi. Mektubunun son bölümünde ise, kamu düzenini bozacak bir durumun ortaya çıkması durumunda Özay Gönlüm'ü Anma etkinliğinin iptal edileceği uyarısı yapıldı. Uyarı mektubu organizatörlere okutturularak imzaları alındı.

Avrupa Denizliler Derneği gelişmeler üzerine, anma etkinliğinden önce, Bakan Nihat Zeybekçi'nin katılacağı basın toplantısını iptal etti.

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