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Almanya'da aşırı sağcı parti: Müslümanların ülkeye girişine sınırlama getirilsin

Almanya’da İslam ve göçmen karşıtı tutumlarıyla öne çıkan Almanya için Alternatif Partisi AfD, Müslümanların Almanya’ya girişine sınırlama getirilmesini istedi. Almanya’da Müslümanlarının sayısının artmasının sorunların...

Almanya'da aşırı sağcı parti: Müslümanların ülkeye girişine sınırlama getirilsin
Almanya’da İslam ve göçmen karşıtı tutumlarıyla öne çıkan Almanya için Alternatif Partisi AfD, Müslümanların Almanya’ya girişine sınırlama getirilmesini istedi. Almanya’da Müslümanlarının sayısının artmasının sorunların artmasına neden olacağını savunan AfD Başkan Yardımcısı Alexander Gauland, Müslümanların genel olarak Almanya’ya girişinin yasaklanması gerektiğini söyledi. Funke Medya Grubuna konuşan Gauland, güvenli olan Müslüman ülkelerden gelenlerin Almanya’ya alınmamalarını istedi.

Kuzey Afrika ülkelerinden gelenlerin ekonomik nedenlerle geldiklerini savunan Gauland, sadece hayati tehlikesi olan Müslümanların Almanya’ya alınmasının doğru olacağını söyledi. Politik bir hedefi olan İslam’ın anayasaya aykırı olduğunu da iddia eden Gauland, Batı toplumlarının Müslüman nüfusun artmasıyla problemlerinin artacağını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ocak tarihinde imzaladığı kararname ile, 7 İslam ülkesinin vatandaşlarına ülkeye giriş sınırlaması getirmiş, karar dünya çapında tepkilere neden olmuştu.

 

 

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