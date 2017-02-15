Almanya'da ajanlıkla suçlanan imamlara yönelik operasyon konusunda DİTİB'den açıklama

Almanya'da Federal ‎Başsavcılığın talimatı ile ‎Kuzey Ren Vestfalya ve ‎Rheinland-Pfalz eyaletlerinde dört din ‎görevlisinin ikametgahında arama ‎yapılması konusunda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği DİTİB hem yazılı açıklama yaptı hem de basın toplantısı düzenledi. DİTİB açıklamalarında, FETÖ yapılanmasına ilişkin şahıslarla ilgili bilgi toplamakla suçlanan imamlara yönelik operasyonun kendi teşkilatları ve çalışanlarına yönelik olmadığını öne sürdü.‎ Yazılı açıklamada DİTİB'in derneklerinde değil imamların ikametgahlarında arama yapıldığı bildirildi. DİTİB, soruşturmaya yardımcı olmak amacıyla derhal Federal Başsavcılık ile iletişime geçildiğini de belirtti.“Soruşturma gayrimeşru bilgi toplayan şahıslara karşı”DİTİB'in Köln'deki Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında ise DİTİB Genel Sekreteri Bekir Alboğa benzer içerikte açıklamalarda bulundu. Önce Almanca daha sonra Türkçe açıklama yapan Genel Sekreter Alboğa şunları söyledi: “Bugün medyaya yansıyan haberlerde dile getirilen hususla ilgili DİTİB olarak şunu ifade ediyoruz. Kesinlikle bu savcılık tarafından yürütülen araştırma ve soruşturma DİTİB'e veya DİTİB çalışanlarına karşı bir soruşturma değildir. Burada bir takım gayrimeşru bilgileri toplayan ve onları ileten bir kaç şahsa karşı yapılmış bir araştırma var. Bu, o şahısları bağlayan bir araştırmadır. Biz hep şunu söyledik, imam hatiplerimizin amirleri, imam hatiplerimizi Almanya'ya gönderen makamdır. Bu aşamada cezayı mürettip bir durum var mıdır yok mudur bilemeyiz biz, çatı örgütü olarak. Ancak şunu genel olarak söyleyebilirim ki, gerek Alman gerek Türk hukukuna göre herhangi bir kişi bizim derneklerimizde veya camilerimizde hukuk dışı özellikle cezayı mürettip bir harekette bulunursa bu asla kabul edilemez.”Görüntü Dökümü:-Bekir Alboğa'nın Türkçe açıklaması-Almanca açıklama