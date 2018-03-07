Almanya'da 37 yıl sonra Türk çocuğun katilinin robot resmi çizildi

Hakan Aytaş / Hamburg, 7 Mart () - Almanya'nın Hamburg kentinde 1981 yılında öldürülen Haluk Kocal (9) ile Michael Riesterer (8) adlı çocukların katilini yakalamak için polis “Cold Cases” adlı özel bir ekip kurarak dosyayı yeniden açtı. Elde edilen yeni bulgularla da 37 yıl sonra katil zanlısının robot resmi çizildi.

Ayrıca, cinayetin aydınlatılmasına yardımcı olacak kişiye üç bin euro ödül vaat edildi. Hamburg polisi ve savcılık soruşturmanın Hamburg çevresindeki sübyancılar üzerinde yoğunlaştırılacağını açıkladı.

Haluk Kocal ile Michael Riesterer 16 Haziran 1981 tarihinde bisiklete binmek ve oynamak için buluştu. Bir görgü tanığı Haluk ile Michael'i saat 19.20'de Boberger Dünen oto parkı yakınlarında gördüğünü ve çocukların park yerindeki bir aracın yanında duran şahsa doğru gittiklerini bildirdi. Bir başka görgü tanığı ise çocukları akşam saatlerinde Die Reit doğal parkında balık avlayan bir erkeğin yanında gördüğünü ifade etti. O gün kaybolan çocukların cesetleri 29 Temmuz 1981 tarihinde Die Reit doğal parkında bulundu. Polis, Boberger Dünen oto parkındaki erkek ile Die Reit doğal parkında balık avlayanın aynı kişi olduğunu düşünüyor. Çocukların katili olarak aranan kişi olay tarihinde 30 yaşlarında, 180-185 cm. boyunda, koyu renk saçlı idi ve saçı ensesinde yuvarlak kesilmişti. Olay tarihinde çocukların öldürüldüğü yerin yakınında VW Passat otomobile ait paspas parçası bulunmuştu. (Fotoğraflı)