Almanya'da 2017 Plattino Ödülleri verildi

Hakan AYTAŞ, KÖLN, 5 Mart () - Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen törenle, Türk-Alman Öğrenci ve Akademisyenler Platformu TD-Plattform'u tarafından 2017 Plattino Ödülleri verildi. Ödüle bu yıl, Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü NSU kurbanlarının ailelerinin avukatlığını yapan 4 hukukçu ile yetenekli gençleri topluma kazandıran NRW-Talentscouting adlı kurumdan 2 kişi layık görüldü. Köln Ticaret ve Sanayi Odası IHK'nın salonunda düzenlenen törende, Avukat Mehmet Gürcan Daimagüler, Avukat Serkan Alkan, Avukat Seda Başay-Yıldız, Avukat Onur Özata ile Marcus Kottmann ve Suat Yılmaz ödüllerini aldılar. Ödülü pek çok önemli isim aldı TD-Plattform Başkanı Caner Aver, Plattino Ödülü'nün Türk-Alman ilişkilerine katkı sunan ve başarılarıyla toplum örnek olan kişilere verildiğini söyledi. Başkan Aver, “BÖdül geçmiş yıllarda Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, 'İslam Almanya'nın bir parçasıdır' diyen Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wullf, Şovmen Bülent Ceylan, Sunucu Nazan Eckes, Yazar Feridun Zaimoğlu, Piyanist ve Besteci Fazıl Say, Nuri Şahin gibi pek çok önemli isme verildi. Bu yıl 8.si verilen Plattino Ödülü'nün, Türklerin yaptığı en büyük etkinliklerden olması bizi gururlandırmaktadır” dedi. Merkel'e sözünü hatırlatmak istedi Ödüle layık görülen avukatlardan Seda Başay-Yıldız, ırkçı terör örgütü NSU'nun kurbanlarından Enver Şimşek'in ailesinin avukatlığını yaptığını belirtti. Avukat Seda Başay-Yıldız, “Aldığım bu ödülü Enver Şimşek'in eşi Adile Şimşek'e adıyorum. Çünkü bu cinayetten ötürü yıllarca ailesi ve kendisi suçlandı” diye konuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 5 yıl önce NSU cinayetlerinin her yönüyle aydınlatılacağı sözünü verdiğini dile getiren Yıldız, ödül törenine Merkel'in bu sözünü hatırlatmak için katıldığını ifade etti. Çok sayıda politikacı ve bürokrat katıldı Ödül töreninde ayrıca, Federal Parlamento Milletvekili SPD'li Elfi Scho-Antwerpes, İş, Entegrasyon ve Sosyal İşler Bakanlığı Müsteşarı Thorsten Klute, TD-Plattform Danışma Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Parlamentosu NSU Araştırma Komisyonu Sözcüsü Verena Schaeffer, Prof Dr. Aladin El Mafaalani de birer konuşma yaptılar. Törene politikacılar, bürokratlar ve iş dünyasından isimler katıldı. Sunuculuğunu Aslı Sevindim'in yaptığı gecede INIMB Müzik Grubu ile Şovmen Özcan Coşar da sahne aldı. Görüntü dökümü: -------------- -TD-Plattform Başkanı Caner Aver'in konuşması -Salondan Görüntüler -INIMB Müzik Grubu -Caner Aver ile röportaj -Avukat Seda Başay-Yıldız ile röportaj -Ödüller verilirken görüntüler