Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türkiye'nin en büyük sorunu terör, FETÖ hala tehdit...
'HDP kürtleri temsil etmiyor'
ABD'de "hızlı faiz artışı" sinyalleriyle dolar 3.80 lirayı aştı
Dolar 3.80 lirayı aştı
Meclis'te 2. turda ilk 7 madde kabul edildi
HDP'li Sancar, Bakan Bozdağ ile...
Akdeniz Üniversitesi'nde iskele çöktü, işçiler enkazın aldında kaldı
İskele çöktü 5 işçi enkaz...

Almanya çocukları taciz eden sapığın fotoğrafını yayınladı

Almanya’da polis okul önünde çocukları taciz eden sapığı arıyor. Kuzey Ren Vestfalya’da bulunan Haltern am See kentindeki bir okulun önüne gelen sapık, gündüz gözüne okulun bahçesinde bulunan çocuklara bakarak pantolonunu indirdi. 11...

Almanya çocukları taciz eden sapığın fotoğrafını yayınladı
Almanya’da polis okul önünde çocukları taciz eden sapığı arıyor.

Kuzey Ren Vestfalya’da bulunan Haltern am See kentindeki bir okulun önüne gelen sapık, gündüz gözüne okulun bahçesinde bulunan çocuklara bakarak pantolonunu indirdi.

11 ile 13 yaşlarında üç kız çocuğunun gözleri önünde yaşanan olayın geçen yıl 25 Eylül tarihinde gerçekleştiği öğrenildi. Bugüne kadar söz konusu kişiye ulaşamayan polis, sapığın fotoğrafını medyaya dağıtarak bulunması için halktan yardım istedi.

Çocukların ifadelerine göre, 30 ile 50 yaş arasında olduğu tahmin edilen sapık, yaklaşık bir metre 80 cm boyunda. Tombul ve güçlü bir yapıya sahip olan sapığın sarışın, göz renginin ise kahverengi olduğu belirtiliyor. Sapığın olay anında üzerinde siyah bir mont, gri bir t-şirt ve mavi kot pantolon bulunduğu kaydedildi.

Halktan yardım isteyen polis, olası görgü tanıklarının 0800 2361 111 nolu telefona bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55