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Almanya AYM'sinden, "soykırım" kararının iptaline ret

Mümin Karaca / Karlsruhe, 15 Şubat, () - Alman Federal Meclisi’nin 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesinin ardından, Türk kökenli avukat Ramazan Akbaş kararın iptali için başvuru yaptı. Alman Federal Anayasa Mahkemesi,...

Almanya AYM'sinden, "soykırım" kararının iptaline ret

Mümin Karaca / Karlsruhe, 15 Şubat, () - Alman Federal Meclisi’nin 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesinin ardından, Türk kökenli avukat Ramazan Akbaş kararın iptali için başvuru yaptı. Alman Federal Anayasa Mahkemesi, mahkemeye yapılan başvuruyu reddetti.
Doğan Haber Ajansı Muhabiri Mümin Karaca'ya konuyla ilgili açıklama yapan Av. Ramazan Akbaş, "Tarafımdan yapılan şikayeti inceleyen Anayasa Mahkemesi, 'Şikayet, Anayasa Mahkemesi tarafından karar verilmek üzere kabul edilmemiştir. Şikayet, davacının temel haklarının veya temel haklarına eşdeğer haklarına tecavüz edildiğine dair yeterince delil sunamamıştır'' dedi. Karar bize ulaştı; hazırlıklarımızı yaptık, bir iki gün içersinde konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyacağız" şeklinde konuştu.
Akbaş ayrıca, Almanya'da Federal Meclisi'nin 2 Haziran 2016'da sözde Ermeni Soykırımı'nı tanımasından sonra Anayasa Mahkemesi nezdinde bu karara karşı 8 ayrı şikayet yapıldığını belirtti.

 

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