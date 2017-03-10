Almanların yüzde 91’i Türk siyasilerin miting yapmasına karşı

Türkiye ile Almanya arasında bakanların referandum toplantısı yapmalarının engellenmesiyle artan toplantı gerilimi, Alman halkına da yansımış durumda. Almanların büyük bir çoğunluğu Türk siyasilerin Almanya’da siyasi toplantı yapmalarına karşı.

Dimap araştırma şirketi tarafından ARD- DeutschlandTrend’e yapılan ankete göre, Almanların yüzde 91’i Türk politikacıların seçim kampanyası için Almanya’ya gelmelerini doğru bulmuyor, yüzde 6’sı ise, siyasi toplantı yapılmasında bir sakınca görmüyor.

Almanların yüzde 71’i, Türk yetkililerin Almanya’da toplantı yapılmasının yasaklanması gerektiği görüşündeyken, yasağı doğru bulmayanlar yüzde 19 düzeyinde. Almanların yüzde 75’i Federal Hükümetin Türkiye’ye karşı daha kararlı tavır sergilemesini isterken, yüzde 20’si Türkiye ile ilişkilerin yumuşamasından yana görüş belirtiyor.