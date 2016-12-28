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Almanlar yılbaşında 133 milyon Euro’luk havai fişek atacak

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 22 Aralık () – Almanya’da yılbaşı akşamı milyonlarca Euro’luk havai fişek atılması bekleniyor. Piroteknik Sanayi Derneği’nin (VPI) tahminine göre, geçen yılbaşında olduğu gibi yeni yıla...

Almanlar yılbaşında 133 milyon Euro’luk havai fişek atacak

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 22 Aralık () – Almanya’da yılbaşı akşamı milyonlarca Euro’luk havai fişek atılması bekleniyor. Piroteknik Sanayi Derneği’nin (VPI) tahminine göre, geçen yılbaşında olduğu gibi yeni yıla girerken bu yıl da Almanya’da 133 milyon Euro değerinde havai fişek atılacak.

Satışlar yarın başlıyor

Havai fişeklerin satışına yarın (Perşembe) başlanacak ve 31 Aralık Cumartesi günü dükkanlar kapanana kadar devam edecek. İlginin bu yıl da ses ve ışık illüzyonu sağlayan patlayıcılar ve roketlerde olması bekleniyor. Havai fişeklerin kullanımına 31 Aralık günü saat 15.00'den 1 Ocak günü saat 05.00'e kadar izin veriliyor.

Havai fişek kullanımında her yıl istenmeyen kazaların yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, havai fişeklerin üzerinde nasıl kullanılacağını belirten uyarıların dikkatlice okunmasını, kapalı yerler, ahşap evler, benzin istasyonları, gaz ve yanıcı madde depolarından en az 200 metre mesafede kullanılmamasını tavsiye ediyor.

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