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Almanlar tatil için Türkiye yerine Yunanistan'ı tercih ediyor

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 6 Mart () - Alman turistler tatil rezervasyonları için Türkiye yerine Yunanistan’ı tercih ediyor. Alman kamuoyu araştırma şirketi GFK’nın bin 500 seyahat acentesinin verileri üzerinden yaptığı analize...

Almanlar tatil için Türkiye yerine Yunanistan'ı tercih ediyor

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 6 Mart () - Alman turistler tatil rezervasyonları için Türkiye yerine Yunanistan’ı tercih ediyor.
Alman kamuoyu araştırma şirketi GFK’nın bin 500 seyahat acentesinin verileri üzerinden yaptığı analize göre, Almanların tatil için Türkiye tercihlerinde önemli oranda gerileme görüldü. Ocak sonu rakamlarına göre, Almanların Türkiye rezervasyonları bir önceki yıla göre yüzde 58 gerilemiş durumda. 2015 yılında tatil için Türkiye’yi tercih eden çocuklu aileler, şu anda Balear Adaları, Portekiz, Bulgaristan gibi ülkelere gidiyor.
Almanların tatil tercihleri sıralamasında Türkiye gerilerken, Yunanistan ise yükseliyor. Yunanistan rezervasyonlarının 2012 yılına göre üç kat arttığı kaydedildi. GFK verilerine göre, Yunanistan Almanlar için en sevilen tatil yerleri sıralamasında Balear Adaları’nın (Mallorca, Menorca ve İbiza) ardından yeniden ikinci sıraya yükselmiş durumda. Türkiye ise listede Kanarya adalarının ardından dördüncü sırada bulunuyor. Mısır’ı tercih eden Almanların sayısı yüzde 91 artarken, Fas’ı tercih edenlerin sayısı ise ikiye katlanmış durumda.
60 milyar Euro'luk dış turizm
Yılda yaklaşık 60 milyar Euro tatil harcaması yapan Almanlar, 2017 yaz sezonu için şu ana kadar internet ve seyahat acenteleri üzerinden 5,8 milyar Euro’luk rezervasyon yaptırmış durumda. 2017 yaz rezervasyonlarının yüzde 43 düzeyinde olduğu belirtiliyor. GFK yetkilisi Dörte Nordbeck’e göre, "Rezervasyonlarda Türkiye’nin eksikliği hissediliyor. Özellikle Türkiye’deki otellerin kalite-hizmet ve fiyat değerlendirmesi oranına bakıldığında, bunu başka yerlerde bulmak pek mümkün olmuyor."

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