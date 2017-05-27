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Alman vekiller Konya ziyaretine hazırlanıyor

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 26 Mayıs ()-  Alman parlamenterlerin Konya’daki NATO Üssü’nde görevli Alman askerlerini ziyaret etmesi konusunda sorun kalmadığı bildirildi. Alman Haber Ajansı DPA, Dışişleri ve Federal Savunma Bakanlığı’nın...

Alman vekiller Konya ziyaretine hazırlanıyor

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 26 Mayıs ()-  Alman parlamenterlerin Konya’daki NATO Üssü’nde görevli Alman askerlerini ziyaret etmesi konusunda sorun kalmadığı bildirildi. Alman Haber Ajansı DPA, Dışişleri ve Federal Savunma Bakanlığı’nın Federal Parlamento’da grubu bulunan partilerin savunma komisyonu üyelerini ziyaret konusunda engel kalmadığı konusunda bilgilendirdiğini duyurdu. İncirlik Üssü konusunda ise bir gelişme olmadığı kaydedildi.

Ziyaret Haziran ortasında düşünülüyor

Alman basınında konuya ilişkin yer alan haberlerde, Federal Savunma Komisyonu’nun ziyaret konusunda randevu belirlemeye çalıştığına dikkat çekiliyor. Komisyonun Alman parlamenterlerin Haziran ayı ortalarında Konya’da AWACS misyonu çerçevesinde görev yapan Alman askerlerini ziyaret etmek için hazırlık yaptıkları belirtiliyor.

Konya’daki NATO Üssü’nde görev yapan 50 dolayındaki AWACS personelinin üçte biri Alman askerlerinden oluşuyor. Almanya’nın ayrıca üste 20 dolayında da yer hizmetlerinde görevli askeri personeli bulunuyor.

Der Spiegel dergisi, öğle saatlerinde Alman milletvekillerinin Konya üssündeki askerleri ziyaret etmeleri konusunda Türkiye’nin sıcak yaklaştığını duyurmuştu.

 

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