Alman vekiller ani bir kararla Türkiye ziyaretini iptal etti

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 23 Mayıs ()- Almanya’dan Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Claudia Roth başkanlığında perşembe günü Türkiye’ye gidecek olan Alman vekiller, ani bir kararla ziyaretlerini iptal etti. Roth, üç milletvekili ile birlikte pazar gününe kadar Ankara, Diyarbakır ve İstanbul’da temaslarda bulunmayı hedefliyordu.

Ziyaretin iptal nedeni konusunda bilgi verilmezken, Claudio Roth’un yarın (Çarşamba) basın toplantısı ile ziyaretin iptal gerekçesi konusunda açıklama yapması bekleniyor.

Alman vekillerin 25-28 Mayıs tarihleri arasında yapacakları ziyaret kapsamında referandumun sonuçları, iç politik gelişmeler ve Türkiye AB ilişkileri konusunda iktidar ve muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları, insan hakları örgütleri gibi kurumlarla bir araya gelerek görüşmeler yapmaları öngörülüyordu.

Alman heyetin Türkiye seyahati kapsamında İncirlik’i ziyaret etmeleri hedeflenmiyordu.