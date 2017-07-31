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Alman Tornadolarının İncirlik’ten çekilmesi tamamlandı (2)

(Görüntü ekiyle) Ahmet Yıldırım / Dortmund, 31 Temmuz ()-  Almanya, 2016’nın ocak ayından bu tarafa İncirlik Üssü’nde bulunan Tornado keşif uçaklarının geri çekilme işlemini tamamladı. Türkiye’nin Alman parlamenterlere ziyaret...

Alman Tornadolarının İncirlik’ten çekilmesi tamamlandı (2)

(Görüntü ekiyle)

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 31 Temmuz ()-  Almanya, 2016’nın ocak ayından bu tarafa İncirlik Üssü’nde bulunan Tornado keşif uçaklarının geri çekilme işlemini tamamladı.

Türkiye’nin Alman parlamenterlere ziyaret izni vermemesi üzerine, Alman hükümeti ve Federal Parlamento haziran ayında İncirlik Üssü’nde bulunan 260 dolayındaki askeri ile 6 adet Tornado keşif uçağı ve yakıt ikmal uçaklarını Ürdün’e kaydırma kararı almıştı.

Alman basının Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdıkları haberler göre, İncirlik Üssü’nde bulunan son Tornado da bugün (pazartesi) üssü terk etti. Tornadoların Rheinland Pfalz Eyaleti’ndeki Büchel Hava Üssü’ne geri döndükleri açıkladı.

Almanya, IŞİD’e karşı mücadelede uluslararası koalisyona destek olmak amacıyla geçtiğimiz yılın başından bu tarafa Suriye ve Irak’ta keşif uçuşları yapıyordu. Alman Tornadolarının Ürdün’ün Azrak Üssü’ndeki hazırlıkların tamamlanmasının ardından ekim ayı ortalarından itibaren yeniden keşif uçuşlarına başlaması bekleniyor.

 

Görüntü Dökümü:

- İncirlik Üssü'nden arşiv görüntüler

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