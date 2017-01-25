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Alman polisleri Nürnberg Türk Müzesi Medina’yı ziyaret etti

Taner Tüzün / Nürnberg, 26 Ocak ( ) Nürnberg’de kurulu Türk Müzesi Medina ’yı ziyaret eden Alman polisleri ve polis okulu öğrencileri, İslam Dini ve Türk Kültürü hakkına bilgilendirildiler. İKİ HAFTA SÜRDÜ İki hafta süren tanıtım...

Alman polisleri Nürnberg Türk Müzesi Medina’yı ziyaret etti

Taner Tüzün / Nürnberg, 26 Ocak ( ) Nürnberg’de kurulu Türk Müzesi Medina ’yı ziyaret eden Alman polisleri ve polis okulu öğrencileri, İslam Dini ve Türk Kültürü hakkına bilgilendirildiler. İKİ HAFTA SÜRDÜ İki hafta süren tanıtım etkinliğinde, Medina Türk Müzesi Başkanı Talip İyi, polislere, Türk ve diğer Müslüman toplumların tarih ve kültürleri hakkında bilgi verdi. Müzede bulunan tarihi eserler, Orta Asya’dan günümüze giysiler ve diğer aksesuarların tanıtıldığı geziden memnun ayrılan polislerin ön yargılarından arınmış olarak, kendilerine teşekkür ettiğini bildiren müze sözcüsü Cemalettin Özdemir, mültecilerle ilgili yeni bir projeye başladıklarını, müze gezilerine okullarında büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

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