Alman polisinden tepki çeken karnaval maili

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti polisi, sığınmacılara yönelik gönderdiği e-mail ile tepkilere neden oldu. Yaklaşan karnaval nedeniyle Köln kaymakamlık bölgesindeki kurumlara bir yazı gönderen polis, karnaval kutlamalarına sığınmacıların gruplar halinde getirilmemesini istedi. Kölner Stadt Anzeiger gazetesinin bildirdiğine göre, Eyalet Polis Hizmetleri Merkez Ofisi (Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste-LZPD), sığınmacılara yönelik hizmet veren kuruluşlardan karnaval eğlencelerine sığınmacıları kalabalık gruplar halinde getirmemeleri çağrısında bulundu. Köln’de geçen yılbaşında yaşanan taciz olayları nedeniyle, sığınmacıların karnaval eğlencelerine toplu katılımının istenmeyen gelişmelere yol açma ihtimaline dikkat çekildiği belirtilen yazıda, kritik olacağı için bundan kaçınılması isteniliyor. Haberde ayrıca, sığınmacıların karnaval nedeniyle polis kontrollerinin artacağı konusunda bilgilendirilmesi ve kontrollere tepki göstermemelerinin istenildiği bilgisi yer alıyor. Mülteci konseylerinin yazının ırkçı olduğu eleştirileri karşında açıklama yapan Eyalet Polis Hizmetleri Merkez Ofisi, geri adım atmak zorunda kaldı. Açıklama yapan kurum, söz konusu yazının daha çok sığınmacıları polis kontrolleri konusunda uyarmayı ve Alman geleneklerine dikkat çekmeyi amaçladığı bilgisini paylaştı. Öte yandan Köln Belediyesi, Berlin’de Noel pazarına gerçekleştirilen TIR saldırısı nedeniyle, karnaval süresince şehir merkezine 7,5 tonun üzerindeki ağır vasıtaların girişine yasak getirdi. Kararın güvenlik önemleri çerçevesinde alındığı kaydedildi. Almanya’da 23 Şubat’ta Kadınlar Karnavalı ile başlayan eğlenceler, 27 Şubat günü Pembe Pazartesi geçidinin ardından, 1 Mart’taki Kül Çarşamba ile sona eriyor.