Alman polisi Türk iş adamı cinayetine dair görgü tanığı arıyor

Mümin KARACA – MANNHEİM – - ALMANYA'nın Rheinland-Pfalz Eyaleti Ludwigshafen kenti yakınlarındaki Bad Dürkheim kasabasında geçtiğimiz Salı günü ormanda öldürülmüş olarak bulunan tanınmış iş adamı İsmail Torun için, olayı soruşturan Frankenthal Başsavcılığı ve Ludwigshafen Kiriminal Dairesi Cinayet Masası yaptığı basın açıklamasında, iş adamını katleden ve cinayetle suçlanan 3 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu. Yaşları 49 ve 37 olan iki kişi ile 42 yaşındaki bir kadının cinayet suçlaması ile hakim karşısına çıkarıldığı ve tutuklandığı vurgulanan basın açıklamasında; “26 Kasım 2016 tarihinde bir İtalyan işadamının öldürülmesinde de bu çetenin parmağı olma ihtimalinin de olduğu sanılıyor” denildi. Polis görgü tanığı arıyor Savcılık ve Polisin ortak basın açıklamasında, soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekilirken; konuyla ilgili görgü tanıklarının Ludwigshafen Kiriminal Dairesinin 0621/963-2773 numaralı telefona veya zkiludwigshafen@polizei.rlp.de adresine mail olarak ulaştırılması istendi. Ayrıca Ludwigshafen Polis Merkezi’nin güvenilir telefon hattı olan 0621-564400 numaralı telefona da bilgi verilebileceği ifade edildi. Geçtiğimiz Salı günü kaçırıldığı belirlenen ve fidyecilere 980 bin euro ödeyen 3 çocuk babası Samsunlu işadamı İsmail Torun, Cuma günü Ludwigshafen yakınlarındaki Bad Dürkheim kasabasında ormanlık bir alanda ölü olarak bulunmuştu. Talihsiz işadamı İsmail Torun’un bu olaydan 2 hafta önce de tehdit aldığı öğrenildi. Ailesi ile tehdit edildiğini arkadaşlarına anlatan işadamı Torun’un ailesini korumak adına fidye karşılığı serbest kalması için kendisini feda ettiği şeklinde yorumlanıyor. Cenaze bugün Samsun'da toprağa verilecek.