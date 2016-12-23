Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...
Suriye'den gelen acı haberler yürekleri dağladı... 14 ŞEHİT, 33 yaralı..
İşte 14 şehidimizin hayat hikayeleri

Alman polisi saldırı hazırlığında olduğundan şüphelenilen iki kişiyi gözaltına aldı

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 23 Aralık () – Berlin’de Noel pazarına yönelik gerçekleştirilen TIR saldırısının ardından Alman polisi ülke genelinde operasyonlar gerçekleştiriyor. Bir yandan Berlin saldırısı zanlısı Tunus vatandaşı...

Alman polisi saldırı hazırlığında olduğundan şüphelenilen iki kişiyi gözaltına aldı

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 23 Aralık () – Berlin’de Noel pazarına yönelik gerçekleştirilen TIR saldırısının ardından Alman polisi ülke genelinde operasyonlar gerçekleştiriyor. Bir yandan Berlin saldırısı zanlısı Tunus vatandaşı Anis Amir’i bulmaya çalışan polis, muhtemel başka saldırıları da engellemeye çalışıyor. Oberhausen alışveriş merkezine saldırı hazırlığı Essen polisi, Oberhausen kentinin ünlü alışveriş merkezi Centro’ya saldırı hazırlığında olduklarından şüphelenilen iki kişiyi gece yarısı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Essen polisinden yapılan açıklamaya göre, Duisburg’da gece 00:45 sularında özel birliklerin katıldığı bir operasyonda Kosova kökenli 28 ve 31 yaşlarında iki kardeş, Oberhausen Centro’ya saldırı hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Açıklamada, iki kardeşle ilgili soruşturmanın derinlemesine yürütüldüğü kaydedilirken, şüphelilere başka yardım edenlerin olup olmadığının da araştırıldığı kaydedildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55