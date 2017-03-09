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Alman Parlamento Başkanı: Çalkantılı ve histerik bir dönem

Almanya Federal Parlamento Başkanı Norbert Lammert, Türk yetkililerin Almanya’ya dönük Nazi kıyaslamasını eleştirdi. “Almanya’yı Nazi metodu kullanmakla itham edenler kendi kendisini diskalifiye eder” diye konuşan Norbert...

Alman Parlamento Başkanı: Çalkantılı ve histerik bir dönem
Almanya Federal Parlamento Başkanı Norbert Lammert, Türk yetkililerin Almanya’ya dönük Nazi kıyaslamasını eleştirdi. “Almanya’yı Nazi metodu kullanmakla itham edenler kendi kendisini diskalifiye eder” diye konuşan Norbert Lammert, “çalkantılı ve bazen histerik bir dönem” diye nitelendirdiği süreçte, ifade özgürlüğünün nerede uygulandığını herkesin görebileceğini söyledi.

Almanya’daki ifade özgürlüğünden istifade etmek isteyenlerin, bunu kendi ülkelerinde de sağlamaları gerektiğine vurgu yapan Lammert, ”Burada yabancı konuklar dahil, herkes kendi görüşünü söyleyebilir. Tabi ki biz de” dedi. Türkiye’de getirilmesi düşünülen anayasa değişikliği konusunda da yorum yapan Lambert, Türkiye’nin değişiklikle otokratik bir devlet olacağını, özgürlükler ve Avrupa değerlerinden uzaklaşacağını iddia etti.

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