Alman Parlamento Başkanı: Çalkantılı ve histerik bir dönem

Almanya’daki ifade özgürlüğünden istifade etmek isteyenlerin, bunu kendi ülkelerinde de sağlamaları gerektiğine vurgu yapan Lammert, ”Burada yabancı konuklar dahil, herkes kendi görüşünü söyleyebilir. Tabi ki biz de” dedi. Türkiye’de getirilmesi düşünülen anayasa değişikliği konusunda da yorum yapan Lambert, Türkiye’nin değişiklikle otokratik bir devlet olacağını, özgürlükler ve Avrupa değerlerinden uzaklaşacağını iddia etti.
Almanya’daki ifade özgürlüğünden istifade etmek isteyenlerin, bunu kendi ülkelerinde de sağlamaları gerektiğine vurgu yapan Lammert, ”Burada yabancı konuklar dahil, herkes kendi görüşünü söyleyebilir. Tabi ki biz de” dedi. Türkiye’de getirilmesi düşünülen anayasa değişikliği konusunda da yorum yapan Lambert, Türkiye’nin değişiklikle otokratik bir devlet olacağını, özgürlükler ve Avrupa değerlerinden uzaklaşacağını iddia etti.