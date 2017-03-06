Alman medyasının gündemi Türkiye ile Almaya arasındaki gerginlik

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin referandum çalışması için Almanya'da yapacakları toplantıların iptal edilmesinden kaynaklanan Türkiye-Almanya arasındaki gerginlik günlerdir sürüyor. Köln'de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin iki iptalin ardından, Türk seçmenlerle yapabildiği toplantı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Almanya'da Nazizmin bittiğini sanıyordum, hala devam ediyormuş” açıklamaları Alman medyasında geniş yer buldu.

Bild Gazetesi, “Almanya'daki Türkler de, Erdoğan'ın Nazi Söylemini Dehşetle Karşıladılar” başlığıyla verdiği haberde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Türk Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini reddettiğini yazdı. Bir çok Alman siyasetçinin konuyla ilgili açıklamasına yer veren gazete, Bavyera Eyaleti Maliye Bakanı Markus Söder'in (CSU), “Türk Cumhurbaşkanının Nazi suçlamalarını kınıyorum. Sözlerini geri almalı ve özür dilemeli” ifadelerini kullandığını belirtti. Berlin Türk Toplumu Başkanı Bekir Yılmaz da, Nazi karşılaştırmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Die Welt: Türkiye'de Deniz Gökçe isimli muhabirleri tutuklu olan Die Welt gazetesi konuya geniş yer ayırdı. Gazete, Başbakan Angela Merkel'in, “Ciddi görüş ayrılıkları ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, haksız Nazi benzetmesine rağmen, Almanya'da düşünce ve toplantı özgürlüğü geçerlidir” dediğini aktardı. Merkel, Türk Hükümeti üyelerinin Almanya'da geçerli hukuk kuralları ve yasalar çerçevesinde, doğru, zamanında ve açık şekilde başvurmak koşuluyla toplantı yapabileceklerini ifade etti.

Focus: Focus konuyla ilgili haberini, “Türkiye ateşle oynuyor” başlığıyla duyurdu. Almanyasız bir Türkiye'nin çaresiz olduğunu yazan dergi, Türk ekonomisinin kriz içinde bulunduğunu iddia etti. Alman ekonomisinin Türkiye için önemini vurgulayan Focus, Türk Lirasının değer kaybettiğini, Türk ekonomisinin büyümesinin yavaşladığını, enflasyon ile işsizliğin arttığını yazdı.

Kölner Express: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Köln'deki toplantısını, “Propaganda şov” başlığı ile aktaran Kölner Express gazetesi, Zeybekci'nin salonun dışındaki bir grup tarafından protesto edildiğini ve toplantıda geniş güvenlik önlemleri alındığını bildirdi. Express, Zeybekci'nin toplantıdaki, “Size bir hediyem var, halkın adamı Erdoğan'ın selamını getirdim” sözlerini aktardı.

Spiegel Online: Spiegel ise, 7 Mart Salı günü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hamburg'da Türk seçmenlerle bir toplantı yapacağını bildirdi. Haberde, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Salı akşamı Hamburg'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık sistemi için konuşma yapacak” ifadeleri kullanıldı. Spiegel Online, bazı grupların, Çavuşoğlu'nu protesto etmeye hazırlandıklarını da yazdı.