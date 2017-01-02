Alman medyası terör kurbanlarından birinin Alman olduğunu duyurdu

Hakan AYTAŞ/KÖLN, 2 Ocak () - Alman medyası, İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina adlı gece kulübünde meydana gelen terör saldırısında yaşamını yitiren 39 kurbandan birinin Alman vatandaşı olduğunu duyurdu. Terör kurbanı Alman vatandaşının Bavyera Eyaleti'nin Landsberg am Lech kentinden 26 yaşında bir erkek olduğu bildirildi. Focus Online ve Bild gazetesi, bilginin polis tarafından doğrulandığını belirtirken, yaşamını yitiren Alman'ın ismi açıklanmadı. Habere göre, kurbanın ailesi cesedi teşhis için Türkiye'ye gitti. Yaşamını yitirenler arasında başka Alman vatandaşı olup olmadığı bilinmiyor.