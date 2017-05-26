Alman Medya Ödülü Barack Obama’nın

Almanya’nın ikinci büyük medya ödülü aynı zamanda Almanya’nın Oskarı sayılan ‘ Deutschen Medienpreis 2016’ Alman Medya ödülü Perşembe akşamı eski ABD Başkanı Barack Obama’ya (55) verildi. Bu yıl 25. medya ödül törenine 600’e yakın seçkin davetli katıldı. Davetliler arasında spor, sanat, medya, siyaset, magazin, sinema, iş dünyasın tanınmış simaları kırmızı halıda objektiflere poz verdi. Ödül törenine katılan davetliler içinde Alman Maliye Bakanı Dr.Wolfgang Schaueble, Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, Porsche Yönetim Kurul Başkanı Dr. Wolfgang Porsche, aktris Sibel Kekili, model ve aktris Toni Garrn, şarkıcılar Andrea Berg, Alman televizyonun tanınmış haber spikerleri Peter Kloeppel, Johannes B. Kerner, Günther Jauch bulundu. ABD eski Başbakanı (2009-2017) Barack Obama’ya Brezilya mermeri üzerine rengarenk işlenmiş keramik medya ödülünü Almanya’nın 11. eski Cumhurbaşkanı (2012-2017) Joachim Gauck(77) takdim etti. Eski cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Baden Württemberg Eyalet Başkanı Winfried Kretschmann konuşmalarında zamanın en etkileyici siyasetçisi Barack Obama’nın Almanya-Amerika ve dünya siyasetinde başarılı angajesine değindi. Baden-Baden kentinde Medya Control kurucusu ve başkanı Karlheinz Kögel tarafından organize edilen Alman Medya ödülün jüri heyetinde medya kuruluşların yöneticileri ve piyasa araştırma kurumların çalışanları bulunuyor. İlk’i 2009 yılında Nato Zirve toplantısına gelen eski ABD başkanı Barack Obama, 25 mayıs Perşembe akşamı ikinci kez geldiği Baden Baden kentinde halkın ve basının ilgisi yine yoğundu. Ödül törenin yapıldığı Kongre Binasında yoğun güvenlik önlemleri gözden kaçmadı. Bin’e yakın halk Barack Obama’yı görebilmek için saatlerce dışarıda bekledi. Bugüne kadar ödül kazanan önemli şahsiyetler içinde George Clooney, Bill Clinton, Yassir Arafat, Boris Yelzin, Dalai Lama, Angela Merkel, Joachim Löw, Ban Ki Moon, François Mitterand, Nelson Mandela, Koffi Annan, Ürdin Kralı Hüseyin, Helmut Kohl, Yitzhak Rabin, Hillary Clinton, Gerhard Schröder, Steffi Graf , Andre Agassi gibi çok sayıda ünlü bulundu. Seçim sloganı olan ‘Jes we can’ evet biz yapabiliriz mesajıyla dünyada ünlenen eski ABD başkanı Barack Obama ödül töreninde gösterilen sempati, sevgi için herkese teşekkür etti. ABD’nin 44. başkanı Barack Obama konuşmasında dünyada yaşanan terör olaylarına dikkat çekti. Eski başkan Obama dünyada özgür basının daha çok ihtiyaç duyulduğunu, insan hakları ve demokrasinin önemine değindi. Barack Obama göçmen politikasında Almanya’yı dünyaya örnek gösterip, Almanya’nın göçmen politikasını övdü.