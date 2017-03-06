Alman Hükümet Sözcüsünden Nazi benzetmesine yanıt: Saçma ve yersiz

Nazi benzetmesine yönelik Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, “Rezalet, anlaşılması güç ve kabul edilemez” sözleriyle yanıt vermiş, Merkel’in Başbakanlıktan Sorumlu Bakanı Peter Altmaier ise, “Kesinlikle kabul edilemez. Almanya hukuk devleti, hoşgörü ve özgürlükler açısından geçilemez” diyerek tepki göstermişti.
Nazi benzetmesine yönelik Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, “Rezalet, anlaşılması güç ve kabul edilemez” sözleriyle yanıt vermiş, Merkel’in Başbakanlıktan Sorumlu Bakanı Peter Altmaier ise, “Kesinlikle kabul edilemez. Almanya hukuk devleti, hoşgörü ve özgürlükler açısından geçilemez” diyerek tepki göstermişti.