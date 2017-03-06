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Alman Hükümet Sözcüsünden Nazi benzetmesine yanıt: Saçma ve yersiz

Almanya’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nazi benzetmesine peş peşe açıklamalar geliyor. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Nazi benzetmesine tepki gösterdi. Nazi benzetmesini reddeden Sibert,” Nazi karşılaştırmaları her zaman...

Alman Hükümet Sözcüsünden Nazi benzetmesine yanıt: Saçma ve yersiz
Almanya’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nazi benzetmesine peş peşe açıklamalar geliyor. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Nazi benzetmesine tepki gösterdi. Nazi benzetmesini reddeden Sibert,” Nazi karşılaştırmaları her zaman saçma ve yersiz. Bu tür karşılaştırmalar, nazizmin işlediği insanlık suçunu önemsiz göstermeye hizmet ediyor” diye konuştu.

Nazi benzetmesine yönelik Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, “Rezalet, anlaşılması güç ve kabul edilemez” sözleriyle yanıt vermiş, Merkel’in Başbakanlıktan Sorumlu Bakanı Peter Altmaier ise, “Kesinlikle kabul edilemez. Almanya hukuk devleti, hoşgörü ve özgürlükler açısından geçilemez” diyerek tepki göstermişti.

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