Alman Hakimler Birliği'nden Türkiye'de görevden alınan savcı ve hakimlere yardım fonuna 10 bin euro

ALMAN Hakimler Birliği Başkanı Sven Rebehn, Türkiye’de tutuklu veya görevden alınan savcı ve hakimler için oluşturulan yardım fonuna aktaracakları 50 bin euro tutarındaki paradan ilk etapta 10 bin euro'luk bölümünün verildiğini açıklarken, Türkiye’de hukuk devletinin tasfiyesini endişeyle izlediklerini söyledi.



Alman yayın kuruluşu Deutche Welle'nin haberine göre, Türkiye'de FETÖ/PDY operasyonları ve soruşturması kapsamında tutuklanan veya görevden alınan hakim ve savcılara yardım etmek için geçen yılın sonlarında bir fon kuruldu. Alman Hakimler Birliği Başkanı Sven Rebehn, 50 bin euro ile kurulan fona Avrupa'nın bütün ülkelerinden yardım yapıldığını söyledi. Rebehn, Alman gazetes iNeue Osnabrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada, Alman Hakimler Birliği fona ilk etapta 10 bin euro aktarıldığını açıklarken, İsviçre, Fransa, Portekiz, İrlanda ve İngiltere'den yardım gönderildiğini belirtti. Rehbehn, Avrupa Hakimler Birliği'nin bu fonla Türkiye'de mağdur olan meslektaşlarıyla dayanışma içinde olduklarını ortaya koymayı hedeflediğini ifade etti.



Alman Hakimler Birliği Başkanı Rebehn, fondan yardım almak için 200'den fazla başvuru yapıldığını, her başvurunun incelenerek karar verildiğini açıkladı. Rebehn, başvuruların özellikle babaları hapiste olduğu ve devlet ailenin mal varlığına el koyduğu için hayati zorluklarla karşılaşan çocuklu ailelerden gelen yardım talebi olduğuna dikkat çekti. Suçlanan kişilerin, ailelerinin ve avukatlarının çoğunlukla aylar boyunca suçlamayı tam olarak öğrenemediğini söyleyen Rebehn, "Adil ve hukuk devleti çerçevesindeki yargılama ile bağdaşmıyor” diye konuştu. Rebehn, fondan yapılan yardımın ailelerin 3 veya 4 aylık geçim masraflarını karşıladığını kaydetti.



Alman Hakimler Birliği Başkanı Rebehn, Türkiye'deki hukuk devletinin hızla tasfiye ettiğini öne sürerken gelişmeleri endişeyle gözlemlediklerini söyledi. Rebehn, Avrupa Birliği Komisyonu'na da, "Avrupa Birliği tam üyeliğine aday olan Türkiye'de hukuk devleti ve bağımsız yargıyı tasfiye edilmek üzere. Fakat Brüksel'den çekimser açıklamalar geliyor, Avrupa Birliği Komisyonu Ankara'nın üzerindeki siyasi baskıyı artırmalı” çağrısı yaptı.