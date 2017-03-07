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Alman gazetesi Bild: “Merkel’in sabrı ne zaman taşacak?”

Almanya ile Türkiye arasında yaşanan toplantı krizi konusunda Başbakan Angela Merkel sessiz kalmakla eleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın günlerdir Almanya’ya yönelik Nazi benzetmesi yaptığını hatırlatan Alman gazetesi Bild...

Alman gazetesi Bild: “Merkel’in sabrı ne zaman taşacak?”
Almanya ile Türkiye arasında yaşanan toplantı krizi konusunda Başbakan Angela Merkel sessiz kalmakla eleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın günlerdir Almanya’ya yönelik Nazi benzetmesi yaptığını hatırlatan Alman gazetesi Bild , “Merkel’in sabrı ne zaman taşacak?” başlığıyla toplantı krizini haberleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstersem Almanya’ya gelirim. Kapıdan sokmadığınız zaman da dünyayı ayağa kaldırırım” sözlerine yer veren gazete, “Merkel’in sabrı taşar mı?” diye sorduktan sonra yanıtı da kendisi veriyor: “(Muhtemelen) hayır.”

Seçim öncesinde karşılık vermenin kendisine yarayacağını biliyor ama..

Merkel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine aynı sertlikle karşılık vermenin seçim öncesinde kendisine puan kazandıracağını bildiğini yazan gazete, bu restleşmeden Türkiye tarafının kazançlı çıkacağını iddia etti.

Slovakya Macar Cumhurbaşkanını yasaklamıştı

Slovakya’nın 2009 yılında ülkede bir heykelin açılışını yapmak isteyen Macaristan Cumhurbaşkanı Lazlo Solyom’un girişini yasakladığını, Avrupa Adalet Divanı’nın da Slovakya’ya hak verdiğini hatırlatan gazete, “Almanya’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’ya girişini yasaklayabileceğini ancak bunun kestirilmesi mümkün olmayan diplomatik sonuçlara yol açabileceğine” dikkat çekti.

Toplanma hakkı yabancı devlet adamları için geçerli değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yürürlükteki yasalara göre de normal vatandaş olarak Almanya’ya kolayca giremeyeceğini iddia eden Alman Bild, eyalet içişleri bakanlarının hazırladığı yasal durum raporunda, toplanma hakkının yabancı devlet yetkilileri için geçerli olmadığının yer aldığını okuyucularına duyurdu.

Berlin ve Ankara irtibatta

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’ya gelme konusunda ısrarcı olması durumunda, olabilecekleri yazan Alman gazetesi, öncelikle diplomatik yollardan gelmemesi konusunda uyarılacağını, yine de gelmek istemesi durumunda ise, Almanya’nın iniş izni vermeyebileceğini iddia etti. Alman gazetesi Bild, böyle bir sansasyona yol açmamak için Başbakanlık ve Dışişleri yetkililerinin Ankara ile irtibatta olduklarını da öne sürdü.

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